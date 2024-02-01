Düzce mi Bolu mu? Türkiye'nin en ucuz suyunu hangi şehir kullanıyor

En düşük su bedelleriyle öne çıkıyor
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte uygulanan su bedellerinin, görev süresi boyunca Türkiye'nin en düşük seviyelerinden biri olduğunu vurguladı. Aralık 2023 verilerine göre, Düzce'de meskenler için 1 metreküp su bedeli 10,75 TL olarak belirlenirken, bu rakamın Bolu'da 12,67 TL, Sakarya'da ise 18,77 TL olduğunu belirtti. İş yerleri için de Düzce'nin avantajlı tarifesine dikkat çeken Özlü, 1 metreküp suyun Düzce'de 24 TL, Bolu'da 36 TL, Sakarya'da ise 39 TL olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin en ucuz suyunu vaat ediyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, 1 Ocak 2024 itibarıyla su fiyatlarında yapılan %50 indirimle Bolu'nun Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan ili olduğunu duyurdu. Özcan, "Yetim hakkı yemeden, israf etmeden, belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, adrese teslim ihale yapmayarak bu başarıya ulaştık" dedi ve vatandaşları suyu israf etmemeye çağırdı.
Kademeli tarife uygulaması yok
Düzce Belediyesi'nin, su tarifelerinde kademeli fiyat artışlarına gitmediğini belirten Başkan Özlü, kullanım artışıyla birlikte su fiyatlarının yükselmediğini, 25 metreküp suya kadar olan kullanımlarda fiyatın sabit kaldığını ifade etti.
Atık su ve evsel atık bedelleri
Özlü, Düzce'de atık su ve evsel atık bedellerinin de diğer illere göre daha düşük olduğunu vurguladı. Düzce'de 1 metreküp atık su bedelinin 2,00 TL olduğunu, Bolu ve Sakarya'da ise bu bedelin sırasıyla su bedelinin yüzde 50'si ve yüzde 40'ı olduğunu belirtti.
Sabit ve ucuz fiyat politikası
Düzce Belediyesi'nin sabit ve ucuz fiyat politikasını benimsediğini ve bu politikayı kararlılıkla uyguladığını belirten Özlü, yeni dönemde de bu politikadan taviz vermeyeceklerini söyledi. Düzce'nin hemşehrilerine en ucuz suyu sunmaya devam edeceğini, her ay TEFE/TÜFE oranında zam yapmadıklarını da dile getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.