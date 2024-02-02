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Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan ve İlkay Bayrak Arasındaki Tartışma: Zabıta müdürü görevden alındı

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Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. oturumu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak, söz alarak konuşmak istedi.

Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan ve İlkay Bayrak Arasındaki Tartışma: Zabıta müdürü görevden alındı mask
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Ancak, yaşanan tartışma ve olaylar toplantıya damga vurdu.

İddialar ve Sorular: Davet Usulü ve EKAP

İlkay Bayrak, kürsüye çıkarak Tanju Özcan'a EKAP'ta yapılan ihalelerle ilgili sorular yöneltti. Bayrak, son ihalelerde EKAP'ta evrak göremediğini, davet usulüyle yapıldığına dair bilgiler aldığını dile getirdi. Ancak, Tanju Özcan, Bayrak'ın EKAP'a giremeyecek kadar yeterliliğinin olmadığını savundu ve bu konuda bilgisiz olduğunu iddia etti.

Tartışma ve Gerginlik: İlkay Bayrak ve Tanju Özcan Arasındaki Diyalog

İlkay Bayrak'ın sorularına verilen cevaplar arasında gerilim arttı. Tanju Özcan, Bayrak'ın üslubunu eleştirerek, "Sen EKAP’a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP’a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun” dedi. İkilinin arasındaki diyalog giderek gerginleşti, Bayrak'ın Özcan'a hitaben 'arkadaşım' demesiyle tartışma daha da kızıştı.

Oturuma Ara ve Zabıta Müdürü Talimatı: İpler Geriliyor

Tartışmanın büyümesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oturuma ara verdi. Ardından, Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a İlkay Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını verdi. Ancak, Bayrak bu talimata uymayarak salondan ayrılmadı.

Zabıta Müdürü Görevden Alındı: Toplantı Kararı

Oturumun tekrar açılmasıyla birlikte Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, “Burada canı isteyen hakaret, iftira gibi şeylerle belediye meclisini ve beni zan altında bırakamaz. İlkay Bayrak’ı dışarı çıkarma talimatım yerine gelmediği için zabıta müdürünü görevden alıyorum. Toplantı düzeni sağlanamadığı için toplantının birleşimini kapatıyorum” dedi.

Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz Görevden Alındı

Tanju Özcan'ın talimatına uymayan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, görevden alındı. Bu olay, Bolu Belediye Meclisi'nde yaşanan gergin atmosferin bir sonucu olarak değerlendirildi. İlkay Bayrak'ın soruları ve yaşanan olaylar, Bolu'da siyasi gündemi etkileyen bir konu haline geldi.

# belediye, olay, Tanju Özcan

02 Şub 2024 - 00:57 - Siyaset

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