Trendyol 1.Lig’de Boluspor, Romanya’nın Petrolul Ploiesti takımından Brezilyalı orta saha ile anlaştı

Boluspor, devre arası transfer dönemini verimli bir şekilde değerlendirerek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer komitesi, orta saha mevkii için uzun süredir bir arayış içindeydi ve bu arayışını Romanya Liginin yıldızı Jefferson Nogueira Junior ile sonlandırdı. Brezilyalı futbolcu, tecrübesi ve saha içi yetenekleriyle kırmızı beyazlıların yeni dönemdeki umutlarını yeşertti.

Jefferson Nogueira Junior kimdir?

Jefferson Nogueira Junior, futbol kariyerine Brezilya'nın Figueirense kulübünde başlayan ve ardından Paulínia, Fortaleza, Gaziantep gibi takımlarda önemli izler bırakan bir orta saha oyuncusu. Geçmiş dönemlerde Trendyol Süper Lig'de Gazişehir FK forması ile 57 maça çıkıp, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Jefferson, aynı zamanda Trendyol 1.Lig'de de 24 maçta 2 gol ve 1 asistle oyununu konuşturdu.

Boluspor’un Jefferson transferi

Boluspor Jefferson Nogueira Junior transferiyle, oyuncunun saha içi liderliği ve deneyimiyle orta saha sorununu kökten çözme hedefine dayanıyor. Özellikle Türkiye liglerindeki tecrübesi ve adaptasyon sürecinin kısalığı, onu Boluspor için ideal bir transfer yaptı.

Romanya’dan Boluspor’a takviye

Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımında geçirdiği son sezonunda 16 maçta 737 dakika sahada kalarak formunu koruyan Jefferson, Boluspor'un ligin ikinci yarısındaki hedeflerine ulaşmasında kritik bir role sahip olacak.

Boluspor’un 7. transferi

Boluspor transfer komitesi, devre arası döneminde yaptığı bu ve benzeri transferlerle ligdeki konumunu güçlendirmeyi ve üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor. Jefferson'un yanı sıra yapılan diğer altı transfer de takımın genel kalitesini ve derinliğini artırma amacı taşıyor.

Kulübümüz, Jefferson Nogueira Junior ile sözleşme imzaladı.

Jefferson Nogueira Junior’u tanıyalım:

Jefferson, 22 Ocak 1994 yılında Brezilya’nın Campinas şehrinde doğdu. Futbola Figueirense’de başlayan Jefferson, daha sonra Fortaleza takımına transfer oldu. 2017-2018 sezonunda Gaziantep FK takımına transfer olan Jefferson, 2018-2019 yılında Gaziantep FK ile Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yaşadı. Jefferson Trendyol 1. Lig, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce toplam 54 karşılaşmada görev yaptı.

2021-2022 yılında Portekiz’in Moreirense takımına transfer olan Jefferson, son olarak Romanya’nın Petrolul takımında forma giymekteydi.

Jefferson takımımızda 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında 22 numaralı formayı giyecek.