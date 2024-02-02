Bolu'da Yeni Sol Dalga: Veli Saçılık, Tanju Özcan'a Karşı Adaylığını İlan Etti

Sosyolog Veli Saçılık, Bolu Belediye Başkanlığı için CHP'nin Mevcut Başkanı Tanju Özcan'a karşı adaylığını koydu. DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Blok'un desteğini alarak Bolu'dan ortak aday olarak gösterilen Saçılık, adaylığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla doğruladı. Bu hamle, Bolu'da siyasi dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

Veli Saçılık'ın Adaylığı

Veli Saçılık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AKP'nin rantçısına, CHP'nin ırkçısına karşı buradayız, Bolu'dayız!" ifadelerini kullanarak, hem AKP adayı Muhammed Emin Demirkolu hem de CHP adayı Tanju Özcan'a meydan okudu. Saçılık'ın bu cesur adımı, Bolu'daki seçmenler arasında heyecan yarattı ve siyasi arenada yeni bir sol rüzgarın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bolu'da Siyasi Dengeler Değişir mi?

Tanju Özcan'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesi, bazı kesimler tarafından eleştirilere neden olmuştu. Özcan'ın politikaları ve açıklamaları, zaman zaman tartışmalara yol açarken, Veli Saçılık'ın adaylığı, Bolu'da alternatif bir sol seçenek arayışında olan seçmenler için yeni bir umut kaynağı oldu. Saçılık'ın, DEM Parti, TİP ve Sol Blok gibi sol çizgideki partilerin desteğini alması, onun adaylığını daha da güçlendiriyor.

Veli Saçılık Kimdir?

Sosyolog Veli Saçılık, uzun yıllardır insan hakları ve sosyal adalet mücadelesi veren bir aktivist olarak tanınıyor. Saçılık, özellikle cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı yürüttüğü çalışmalarla biliniyor. Politik bir figür olarak Saçılık'ın, Bolu Belediye Başkanlığı için aday olması, onun bu mücadelesini yerel yönetimler düzeyine taşıma arzusunu gösteriyor.