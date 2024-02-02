02 Şub 2024 - 11:30- Siyaset G:

Bolu'da Yeni Sol Dalga: Veli Saçılık, Tanju Özcan'a Karşı Adaylığını İlan Etti

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Bolu Belediye Başkanlığı için Veli Saçılık, CHP'nin mevcut başkanı Tanju Özcan'a karşı aday oldu. DEM Parti, TİP ve Sol Blok'un desteğiyle adaylığını duyuran Saçılık, siyasi dengeleri değiştirmeye geliyorum dedi.

Bolu'da Yeni Sol Dalga: Veli Saçılık, Tanju Özcan'a Karşı Adaylığını İlan Etti mask
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 Sosyolog Veli Saçılık, Bolu Belediye Başkanlığı için CHP'nin Mevcut Başkanı Tanju Özcan'a karşı adaylığını koydu. DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Blok'un desteğini alarak Bolu'dan ortak aday olarak gösterilen Saçılık, adaylığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla doğruladı. Bu hamle, Bolu'da siyasi dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

Veli Saçılık'ın Adaylığı

Veli Saçılık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AKP'nin rantçısına, CHP'nin ırkçısına karşı buradayız, Bolu'dayız!" ifadelerini kullanarak, hem AKP adayı Muhammed Emin Demirkolu hem de CHP adayı Tanju Özcan'a meydan okudu. Saçılık'ın bu cesur adımı, Bolu'daki seçmenler arasında heyecan yarattı ve siyasi arenada yeni bir sol rüzgarın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bolu'da Siyasi Dengeler Değişir mi?

Tanju Özcan'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesi, bazı kesimler tarafından eleştirilere neden olmuştu. Özcan'ın politikaları ve açıklamaları, zaman zaman tartışmalara yol açarken, Veli Saçılık'ın adaylığı, Bolu'da alternatif bir sol seçenek arayışında olan seçmenler için yeni bir umut kaynağı oldu. Saçılık'ın, DEM Parti, TİP ve Sol Blok gibi sol çizgideki partilerin desteğini alması, onun adaylığını daha da güçlendiriyor.

Veli Saçılık Kimdir?

Sosyolog Veli Saçılık, uzun yıllardır insan hakları ve sosyal adalet mücadelesi veren bir aktivist olarak tanınıyor. Saçılık, özellikle cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı yürüttüğü çalışmalarla biliniyor. Politik bir figür olarak Saçılık'ın, Bolu Belediye Başkanlığı için aday olması, onun bu mücadelesini yerel yönetimler düzeyine taşıma arzusunu gösteriyor.

# Tanju Özcan, belediye, Türkiye, sosyal medya, CHP, yol

02 Şub 2024 - 11:30 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Bolulu - Bolumuza bu döller nereden geliyor. Bas git kendi memleketine

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:07
02

Sol Palavrası - DEM denen Kürtçü faşistler/pkk yanlıları sol mu?

TİP denen küçük burjuvazi beslemeleri sol mu?

Lütfen özü faşist, sözü sol olan oluşumlardan uzak durunuz.

Güzel Bolu'muzu da bunlara teslim etmeyeceğiz!

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 12:21
06

Ülkemde Barış - @Sol Palavrası 02 nolu yoruma cevabı: Herkes istediğine oy verir. İnsanlar muhalifleri seçtiğine göre sıfat eklerse ben de eklerim. Örneğin, hırsız, dolandırıcı, yalancı, ihaleden para cukkalayan, tacizci vs. Bakın diyor muyum bişey!!!! Herkes birbirine katlanacak, hoş görecek. Oyum DEM ' e.. Üstelik paralı askerliğe de karşıyım. Ne o bastır parayı yat. Parası olmayan da ölsün. Analar ölmesi için mi erkek doğuruyor? Bayrak sallayan askere gitmez vatanımı seviyorum der. Gitsene Gabar dağına. Yazık değil mi fakirin çocuğuna? Araştırın, doğuda silahlardan, tanklardan, panzerlerden kim para kazanıyor? KATMERCİLER şirketi var, Konya'lı bakıverin bir kimmiş???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:09
01

Veliymiş - Anti emperyalist SOS+Y L G garkadaşımıza "ROYAL NAVY" dişörtü çok yakışmış. Kainatın bir numaralı emperyalist devletinin donanmasının reklamını yapmak, emperyalistlere yaranmanın Subliminal Mesajı gibi.. Bir tuhaf ülke olduk, sağcımız da sahte, solcumuz da, popülistlik almış başını gidiye.. Bu kafalarla mı nereye varacaz, neymiş efenim AYa roket gönderecekmişiz. gıdıklayında gülelim... Ha bide bunların ortak tarafı bu Devlerin kurucularını sevmezler, beğenmezler. Dam üstünde saksağan, Yav ben donsuz gezerim de Emperyalistlerin reklamını yapan dişörtü geymem bee... beşinci sınıf şovmenliğin danişkası. Olsa olsa ilkokul öğrenci velisi olur bunlar... Yazık.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 12:00
04

Kerem Gökdere - @Veliymiş 01 nolu yoruma cevabı: Sümerbank, Nazilli basması vardı da biz mi gitmedik? Sen de elindeki telefona bak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:59
03

Bolulu - @Veliymiş 01 nolu yoruma cevabı: harbiden çok doğru tespitler... Bravo.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:30
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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