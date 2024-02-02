İstanbul-Ankara arasını 80 dakikaya düşürecek; Bolu’suz YHT projesi yola çıktı

Türkiye'nin Ulaşım Haritası Değişecek

Türkiye, ulaşım altyapısında devrim niteliğinde bir adım atarak İstanbul ve Ankara arasındaki mesafeyi 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesinin startını verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan bu proje, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u kapsayacak şekilde planlandı. Saatte 350 km hızla seyahat edecek olan tren, Türkiye'nin iki büyük şehrini daha da yakınlaştıracak.

344 Kilometrelik Mesafe 80 Dakikada

344 kilometrelik İstanbul-Ankara mesafesi, süper hızlı tren ile saatte 350 kilometre hızla kat edilecek. Bu, yolculuk süresini yaklaşık 80 dakikaya düşürecek ve Türkiye'nin ulaşım altyapısında önemli bir yenilik olarak öne çıkacak. Proje, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa'ya ikinci demir yolu geçişini de içerecek, böylece ulaşım ağının kapasitesi artırılacak.

2028 Yılında Yapımına Başlanacak

Projenin çalışmaları bu yıl içinde başladı ve 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bakan Uraloğlu, projenin başlangıcını duyururken, Türkiye'nin stratejik konumunun önemine de değindi. Ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ulaşabildiğini ve bu sayede büyük bir ticaret hacmine erişim sağladığını vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında Türkiye'nin kendi ürettiği milli ve yerli uydunun uzaya fırlatılacağını da ekledi.

Süper Hızlı Tren Hangi Duraklarda Duracak?

Süper hızlı trenin duracağı istasyonlar Ankara, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul olarak belirlendi. Bu proje, yaklaşık 80 dakika sürecek bir seyahatle neredeyse kapıdan kapıya ulaşım imkanı sunacak ve 20-25 milyonluk bir nüfusu kapsayacak. Güzergahın tam ortasında bulunan Bolu Ve Düzce’de durmayacak olan Tirene Bolu ve Düzceliler sadece gelip giderken bakacak.