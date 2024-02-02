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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Sporlara büyük destek vaat ediyor

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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vaat ettiğini açıkladı. Durak, "Siz yeter diyene kadar" tüm olanakları kullanacaklarını belirerek Bolu Belediyesi'nin Özel Kalem bütçesini gençlerin spor yapabilmesi için kullanacaklarını ifade etti.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Sporlara büyük destek vaat ediyor mask
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Durak seçim öncesi amatör sporun gelişmesi için büyük projeleri olduğunu kaydetti. Durak’ın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi Bolu’da saha çalışmaları devam ediyor.

İlhan Durak, Amatör Spora Büyük Destek Sözü Veriyor

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu'nun amatör sporcularına büyük destek vadetmeye devam ediyor. Bolu Amatör Küme A Grubu lideri GLS grup Aladağspor'u ziyaret eden Durak, amatör spora verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. İşte, Durak'ın amatör sporlara yönelik sunduğu destekler ve projeler.

Bolu Amatör Sporun Lideri Aladağspor'a Destek

İlhan Durak, GLS grup Aladağspor'un Sümer Mahallesi'ndeki tesislerini ziyaret ederek kulüp yönetimi ve taraftarıyla buluştu. Amatör sporun gelişmesi için çeşitli projeleri olduğunu ifade eden Durak, sahalardan, spor tesislerine kadar bir dizi proje hazır olduğunu belirtti.

Maddi ve Manevi Destek Vaadi

Amatör spor kulüplerinin ekonomik sorunlarına dikkat çeken Durak, Bolu ASKF'ye yıllık nakdi ve malzeme yardımı yapılacağını söyledi. Seçim sonrası ilk işlerinden birinin amatör kulüplere maddi ve manevi destek sağlamak olacağını dile getiren Durak, "Hiçbir amatör kulüp malzeme, yemek veya deplasman parası aramayacak. Saha ve tesis sorunu yaşamayacaklar. En önemlisi, maddi sıkıntıları olmayacak. Siz sadece sporcu yetiştireceksiniz, Bolu'ya madalyalar ve başarılar getireceksiniz, gerisini biz halledeceğiz." dedi. 

Sınırsız İmkânlar

Amatör spor için sınırsız imkânlar sunacaklarını vurgulayan Durak, "Siz yeter diyene kadar" tüm olanakları kullanacaklarını belirtti. Bolu Belediyesi'nin Özel Kalem bütçesini gençlerin spor yapabilmesi için kullanacaklarını ifade eden Durak, tasarruf önlemleri alarak elde edilen gelirleri de Bolu'nun sporuna yönlendireceklerini açıkladı.

# belediye, destek, Bolu Belediyesi

02 Şub 2024 - 10:30 Bolu- Siyaset

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