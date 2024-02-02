02 Şub 2024 - 12:30- Eğitim G:

2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlıklar tamam

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Bolu’da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 2. dönem hazırlık toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Tedbirleri Toplantısı'' Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlıklar tamam mask
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Toplantıya Vali Erkan Kılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı, Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Vekili Yasin Yeşil, Okul Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Çocuklarımızın huzur ve güveni

Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile düzenlenen toplantıya, okul idarecileri, okul aile birliği başkanları, sivil toplum örgütlerinin yetkilileri ve ilgili taraflar katıldı. Toplantıda, ''Okul Çevresi Asayiş/ Trafik Güvenliğinin sağlanması ve çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Yapılan hafızlıklar anlatıldı

Toplantı da, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminde okullarda yapılacak hazırlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından güvenli okul projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar ile okul servislerini denetleme ve trafik güvenliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okullarda çocuklara ve ailelere yönelik verilen eğitim çalışmaları ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü tarafından ise Jandarma bölgesinde bulunan okullarda alınan güvenlik tedbirleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Vali Kılıç iyi temennilerde bulundu

İl genelinde Eğitim-Öğretime başlayacak olan öğrencilerin, huzur ve güven ortamında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Erkan Kılıç, 2023-2024 Eğitim-Öğretim 2. döneminin ülkeye, Bolu’ya eğitim camiasına ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar, öğretmenlere ise kolaylıklar diledi. Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

# çocuk, jandarma, trafik, eğitim

02 Şub 2024 - 12:30 Bolu- Eğitim

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Yorumlar

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Şi̇mşek - Ne eğitim var ama. Çocukların okul çıkışında o bölgeden sorumlu trafik polisleri olmuyor. İlla ki kaza mı olması, birinin ölmesi mi gerekiyor? Kız Meslek Lisesinde polisler arabanın içinde bekliyor, 2 giriş kapısı birinin önü boş, saldım çayıra... Atatürk Lisesi yokuşunda, okul yol ayrımında hiç güvenlik yok. Bir tane polis görmedim. Nerede gezerler, görevleri ne bilmem. Hisar tepesi yokuşuna bakın arabalar sağlı sollu park etmiş, daracık okul yolu park alanı olmuş. Veliler siz de uyuyun, küfür ederler düşüncelerini medenice ifade edemezler. Korkak olduğunuz için öleceksiniz birgün, cesur olduğunuzdan değil. Ülkesini seven yanlışları görür, uyarır. Daha da güzel bir ülke için.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:56

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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