- Eğitim

2024 YKS maratonu başlıyor: başvurular bugün açıldı!

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. 8-9 Haziran'da yapılacak sınav için tüm detaylar ve başvuru bilgileri burada. Sonuçlar 17 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapabilir.

2024 YKS maratonu başlıyor: başvurular bugün açıldı! mask
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2024 YKS Sınavına Doğru Yolculuk Başladı

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci bugün itibarıyla resmen başladı. 2024 yılının en önemli akademik adımlarından biri olan YKS, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav Takvimi ve Oturum Bilgileri

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, adaylar 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile sınav maratonuna başlayacaklar. Ertesi gün, 9 Haziran sabahında Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yapılacak, öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) adayları bekliyor olacak. Bu sınavlar, üniversite adaylarının hayallerindeki bölümlere adım atmaları için büyük bir önem taşıyor.

Başvuru Süreci ve Yöntemleri

2024-YKS için başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin elektronik başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreç, adayların sınav öncesi dönemi sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlamaları için tasarlandı.

Sonuçların Açıklanma Tarihi

Adaylar için bir diğer önemli tarih ise sınav sonuçlarının açıklanacağı gün. 2024-YKS'nin sonuçları, 17 Temmuz'da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Bu tarih, birçok gencin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

ÖSYM'den Adaylara Önemli Hatırlatmalar

ÖSYM, başvuru sürecinde adaylara kolaylık sağlamak amacıyla gerekli tüm bilgileri ve yönlendirmeleri resmi internet sitesi üzerinden sunuyor. Adayların, başvuru işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlamaları ve sınav günü ile ilgili tüm detayları önceden gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor.

2024 YKS, üniversite adayları için bir dönüm noktası. Bu sınav, gençlerin akademik ve mesleki geleceklerini şekillendirecek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, adayların sınav hazırlıklarını da bir üst seviyeye taşımaları bekleniyor. Herkese başarılar dileriz.

# Türkiye

02 Şub 2024 - 13:30 - Eğitim

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