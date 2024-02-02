- Çevre

Karadeniz Bölgesinin bereketli topraklarında sürekli artan ayı, kurt ve domuz popülasyonu büyük sorun olmaya başladı

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Karadeniz'de kurt saldırıları küçükbaş hayvan yetiştiricilerini tedirgin etmeye başladı. Son olarak Trabzon’un Araklı ilçesinde son bir aydır artarak yaşanan kurt saldırıları sonucu toplam 52 adet küçükbaş hayvan ahırlarında kurt saldırıları sonrasında telef olurken, 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu.

Karadeniz Bölgesinin bereketli topraklarında sürekli artan ayı, kurt ve domuz popülasyonu büyük sorun olmaya başladı mask
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Karadeniz’de son günlerde artan kurt saldırıları ile ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Bu mevsimde Kurt saldırıları çokça karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye’de kurt bol ve popülasyonları azalış eğiliminde değil, aksine belli bölgelerde artış eğiliminde. Böyle olunca da saldırılar kaçınılmaz oluyor ”dedi.

Kurt popülasyonlarını dengede tutmak gerekiyor

Yaşanan saldırıların yanında kurtların kuduz hastalığının yayılmasında da etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Şağdan Başkaya, kurt popülasyonlarını dengede tutmak gerektiğine dikkat çekti. Başkaya, “Türkiye’de ne kadar kurt var ? Türkiye’deki kurt popülasyonu ne durumda ? dünyadaki kurt popülasyonu ne durumda? Buna baktığımız zaman dünyada bu hayvanın yaygın bir tür olduğunu görmekteyiz. Kuzey Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da, Arap yarımadası dâhil olmak üzere kurt dünyada yaygın bir tür ve bulunduğu bölgelerde de popülasyonları durağan durumda yani ne artış eğilimi gösteriyor ne de azalış. Ancak Türkiye’de kurtlar bol ve popülasyonları azalış eğiliminde değil aksine belli bölgelerde artış eğiliminde. Böyle olunca da saldırılar kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

Karşımıza kurt sorunu çıkıyor

Hayvancılığı geliştirmek isterken ortaya Kurt sorunu çıktığını ifade eden Başkaya, “Bu saldırılar sonrası çiftçimiz, hayvancılık yapanlar çok zarar görüyor. Hayvancılığı geliştirmek isterken bir de karşımıza kurt sorunu çıkıyor. Kurt’a karşı çoban köpekleri besliyor veya çobanlarımız çeşitli tedbirler alıyor yine de kurt popülasyonlarının fazla olduğu yerlerde dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan yırtıcıyla mücadelenin yapılması gerekiyor. Biz bunu Yaban Hayatı Ekolojisi Yönetimi Bölümü olarak öneriyoruz, bir uzman hoca olarak öneriyorum. Ancak kamuoyunda karşınıza STK’lar çıkıyor. Aynı STK’ların yurt şubeleri var, Amerika şubeleri var. Orada yırtıcıyla kontrol mekanizması işlerken yırtıcıya karşı mücadele yapılırken, bizde tam tersini önerebiliyorlar. Bir başka derdimiz de, kurtlar kuduz taşıyan bir tür olduğu için sıkıntı oluşturuyorlar. Başıboş köpeklerle, çakallarla da çiftleşebiliyorlar bu başıboş köpek sorunu bu sefer kurtlarla beraber sarmal hale gelmiş durumda. Yaban hayatında doğada başıboş köpekler aynı kurtlar gibi sürüler oluşturmuş durumda” ifadelerini kullandı.

# Türkiye, VAR

02 Şub 2024 - 15:30 - Çevre

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