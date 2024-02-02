- Sağlık

Söylemedin demeyin aşırı acı tüketimi bağımlılık yapar

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyetisyen Cemre Balkan, vücuda birçok faydası bulunan acı biberin aşırı tüketilmesinin bağımlılığa neden olduğunu, bunun da sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi. Kökeni Amerika olan acı biber sonrasında tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de de oldukça sık tüketilen acı biberler sanıldığı kadar masum değil.

Söylemedin demeyin aşırı acı tüketimi bağımlılık yapar mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tüm dünyada yetişen acı biber, iyi bir C vitamini, E ve provitamin kaynağı olarak dikkat çekerken, aynı zamanda potasyum, fosfor, demir, çinko ve selenyum barındırıyor. Medicana Sağlık Grubu diyetisyenlerinden Cemre Balkan, acı biberin faydaları ve zararları hakkında uyarılarda bulundu.

Acı biber, bilinenin aksine iştah azaltıyor

Acı biberin faydalarından bahseden Diyetisyen Cemre Balkan, “Acı biber, içerdiği vitamin ve minerallerle vücudu hastalıklara karşı korur. İçeriğindeki kapsaisin bileşeni bibere acı tadı verir ve ağrıların hafifletilmesinde etkilidir. Yapılan çalışmalarda acı biberi tüketen bireylerde kapsaisin içeriğiyle kötü kolesterolde azalma görülmüştür. Aynı zamanda C vitamini, E vitamini ve içerikleriyle antioksidan etki göstererek kalp sağlığını korur” diye konuştu.

Aşırıya kaçmadan acı tüketilmeli

Diyetisyen Balkan, “Lif içeriğiyle hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir. Acı biberin iştah açıcı olduğu düşünülse de yapılan çalışmalara göre acı biberli öğün tüketenlerin iştahında azalma gözlemlenmiş. Ancak hiç acı biber tüketmeyenlere acı biber verildiğinde ise çeşitli mide ve sindirim problemleri gözlemlenmiş. Acı biber vücuttaki enerji harcamasını arttırarak metabolizma hızlandırmaya destek de oluyor" dedi.

Aşırı acı biber tüketimi bağımlılık yapar

Biberin fazla tüketilmesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Balkan, “Birçok besinde olduğu gibi acı biberin de fazla tüketiminin zararları vardır. Hemoroit, ülser, gastrit ve diğer mide problemleri olan, mide operasyonu geçirmiş bireylerde tüketimi sakıncalı olabilir. Aynı zamanda aşırı tüketim bağımlılıkla da sonuçlanabilir. Acı biberin aşırı tüketimi eksikliğinde yoksunluk, isteksizlik, keyifsizlik gibi belirtilerin olduğu sonucuna varılmıştır. Her takviye veya besinde olduğu gibi acı biberin de fazlasının zarar olduğu unutulmamalı. Acı biber esanslı takviye veya bir krem kullanacak olduğunuzda mutlaka doktor ya da diyetisyene danışınız” şeklinde konuştu.

# Sağlık, destek, gelir, yol

02 Şub 2024 - 16:30 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL