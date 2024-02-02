Eyüpspor'un genç yeteneği Erencan Yardımcı'nın bonservis talebi ortaya çıktı

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, genç yetenekleri arasında dikkat çeken Erencan Yardımcı için istediği bonservis bedelini açıkladı. 2021 yılında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan ve sonrasında Pendikspor'a kiralanarak önemli bir performans sergileyen Yardımcı, pek çok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda.

Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız’dan açıklama

Eyüpspor'un Asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve transferin gerçekleşebileceği tarihi işaret etti.

“ Türkiye’den 3 büyük kulüp talip”

Asbaşkan Fatih Kulaksız, Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den gelen tekliflerin yanı sıra Türkiye'den 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübünün de ilgilendiğini açıkladı.

Sezon sonunda transfer görüşmeleri

Genç yıldızın performansıyla büyük ilgi çektiğini vurgulayan Kulaksız, oyuncunun bonservis bedelini kamuoyuna duyurdu. Erencan Yardımcı, şu an için Pendikspor'da sezonu tamamlamaya odaklanmış durumda. Ancak Asbaşkan Kulaksız, sezon sonunda transfer görüşmelerine başlayabileceklerini belirtti.

Sezon sonu için belirlenen fiyat

Kulaksız, bu görüşmelerde belirlenen bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğunu açıkladı. Ayrıca, Yardımcı'nın transfer edilirken 4 sene önce sadece 400.000 Euro'ya alındığını hatırlatarak, o dönem eleştirilere maruz kaldıklarını ancak şimdi bu bedelle yetinmeyeceklerini ifade etti.

Yardımcı'nın geleceği merakla bekleniyor

Trendyol 1. Lig'de zirvede bulunan Eyüpspor'un genç yeteneği Erencan Yardımcı, geleceği hakkında merakla bekleniyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen tekliflerle dikkat çeken genç oyuncu, Türk futbolseverlerin ve kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sezon sonunda gerçekleşmesi muhtemel transfer, Türk futbolunda büyük bir gelişme olabilir.