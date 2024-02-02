Aziziyespor, şampiyonluk maçı öncesi Milletvekili Ercan Öztürk'ü davet etti

Aziziyespor, 1. Amatör ligdeki başarılı performansıyla gurup lideri olarak ligin son haftasına girdi. Takımın yönetimi, bu heyecan verici dönemde Milletvekili Ercan Öztürk'ü ziyaret ederek destek istedi ve onu şampiyonluk maçına davet etti.

Öztürk’e özel ziyaret

Aziziyespor Kulüp Başkanı Sedat Mıhçı ve yönetimi, Milletvekili Ercan Öztürk'ü ziyaret ederek ona özel bir hediye sunarak şampiyonluk maçında yer almasını rica etti. Bu ziyaret sırasında, Mıhçı, Öztürk'e özel bir Aziziyespor atkısı takdim etti ve hafta sonu oynanacak olan büyük müsabakaya davet etti.

Ercan Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin takımı Aziziyespor’umuzun Başkanı Sedat Mıhçı kardeşim ve Yönetim Kurulu Üyeleri arkadaşlarımız Rıza Taş, Emrah Öksüz, Murat Yılmaz ve Özgür Öksüz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, hafta sonu oynayacağı şampiyonluk maçında takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Aziziyespor kritik virajda

Aziziyespor, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla gurup lideri olarak ligin son haftasına geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen şampiyonluk maçında, Düzce Modern Eğitimcilerspor ile karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar ve takımın yönetimi, bu kritik müsabakada büyük bir destek bekliyor.