Bolu'da Sabah Saatlerinde Hafif Şiddetli Deprem Meydana Geldi

İlimizde saat 9.05’te meydana gelen depremin derinliği 3,2 kilometre olarak kaydedildi. Hafif sarsıntı özellikle merkez üssü olan Kızılağıl’da hissedilirken, düşük şiddetli olması nedeniyle paniğe sebep olmadı. Depremin büyüklüğü 2,2 olarak açıklandı.

Tsunami veya acil durum uyarıları

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin ardından herhangi bir tsunami veya acil durum uyarısı yapılmadı. Bölgedeki yetkililer, vatandaşların sakin ve dikkatli olmalarını öneriyorlar.

Bolu deprem riskiyle karşı karşıya

Türkiye'nin birçok ili, deprem kuşağında yer alıyor. Bu deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan illerden biri de Bolu. Bu sebeple, her yıl ilimizde birçok deprem meydana geliyor. Uzmanlar, vatandaşları olası depremlere karşı uyarmaya devam ederken, deprem anında sakinliğin korunmasının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.