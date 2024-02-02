Bolu'da Sabah Saatlerinde Hafif Şiddetli Deprem Meydana Geldi

İlimizde saat 9.05’te meydana gelen depremin derinliği 3,2 kilometre olarak kaydedildi. Hafif sarsıntı özellikle merkez üssü olan Kızılağıl’da hissedilirken, düşük şiddetli olması nedeniyle paniğe sebep olmadı. Depremin büyüklüğü 2,2 olarak açıklandı.
Tsunami veya acil durum uyarıları
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin ardından herhangi bir tsunami veya acil durum uyarısı yapılmadı. Bölgedeki yetkililer, vatandaşların sakin ve dikkatli olmalarını öneriyorlar.
Bolu deprem riskiyle karşı karşıya
Türkiye'nin birçok ili, deprem kuşağında yer alıyor. Bu deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan illerden biri de Bolu. Bu sebeple, her yıl ilimizde birçok deprem meydana geliyor. Uzmanlar, vatandaşları olası depremlere karşı uyarmaya devam ederken, deprem anında sakinliğin korunmasının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.