Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. Oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı ve Belediye Meclis Üyesi İlkay Bayrak arasından yaşanan gerginlik sonra görevden alınan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz için Meclis üyeleri araya girdi.

Konuşmanın seyri değişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında, Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı ve Belediye Meclis Üyesi İlkay Bayrak’ın söz aldığı sırada konuşmanın seyri değişince Özcan ve Bayrak arasında tartışma yaşandı.

Tartışma büyüdü

İlkay Bayrak’ın kürsüde Tanju Özcan'a EKAP'ta yapılan ihalelerle ilgili sorular yönelterek son ihalelerde EKAP'ta evrak göremediğini, davet usulüyle yapıldığına dair bilgiler aldığını dile getirmesi üzerine Özcan tepki gösterdi. Bayrak'ın EKAP'a girecek kadar yeterliliğinin olmadığını savunan ve bu konuda bilgisiz olduğunu iddia eden Özcan’ın sözlerinin ardından söz düellosu yaşandı.

Meclis’te gergin anlar

Bayrak’ın üslubunu eleştiren Özcan "Sen EKAP’a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP’a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun” ifadelerinin ardından atışma sertleşmeye başladı. Bayrak'ın Özcan'a 'arkadaşım' diyerek hitap etmesi tartışmayı daha da alevlendirdi.

Olan Zabıta Müdürü’ne oldu

Özcan, oturuma ara vermesinin ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a İlkay Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını vermesine karşın Bayrak bu talimata uymadı. Oturumun tekrar açılmasıyla devam eden gergin anların faturası ise Zabıta Müdürü’ne kesildi.

Özcan Zabıta Müdürü’nü görevden aldı

Özcan, “Burada canı isteyen hakaret, iftira gibi şeylerle belediye meclisini ve beni zan altında bırakamaz. İlkay Bayrak’ı dışarı çıkarma talimatım yerine gelmediği için zabıta müdürünü görevden alıyorum. Toplantı düzeni sağlanamadığı için toplantının birleşimini kapatıyorum” dedi.

Meclis üyeleri araya girdi

Yaşanan gerginliğin ardından görevden alınan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz Meclis’teki tatsızlığın kurbanı oldu. Ancak Yılmaz’ın görevden alınmasın üzerinden henüz birkaç saat geçmesinin ardından Bolu Belediye Meclis üyelerinin araya girmesi ile Yılmaz’ın görevinde kalması istendi.

Zabıta Müdürü görevine devam edecek

Özcan’a ricada bulunan Meclis üyelerinin Zabıta Müdürü Hakan Yıılmaz’ın görevine devam edeceği ve konuya ilişkin Özcan’ın açıklama yapacağı öğrenildi.