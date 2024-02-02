Boluspor'da yeni transfer Jefferson Nogueira Junior takımla ilk antrenmanına çıktı

Romanya'nın Ploiesti ekibinden transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlıların Karaçayır'daki tesislerinde top koşturdu.
Jefferson’un uyum sağlama süreci
Boluspor, sosyal medya hesapları aracılığıyla Jefferson'un ilk antrenman anlarını takipçileriyle paylaştı. Tecrübeli oyuncunun, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer alması ve takımın dinamiklerine uyum sağlama süreci başladı. Antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla start aldı.
Antrenmandan detaylar
Saha içi çalışmaların ardından, kırmızı-beyazlılar, hafta sonu karşılaşacakları Ankara Keçiörengücü maçının taktik organizasyonlarına odaklandı. Ekip, zorlu mücadele öncesinde stratejik hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın verimli geçtiği ve oyuncuların yüksek motivasyonla sahadan ayrıldığı belirtildi.
Takım Ankara yolcusu
Bugün tamamlanan ter antrenmanın ardından Boluspor'un kadrosu, Ankara'ya doğru yola çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, Keçiörengücü ile yapacakları maçta yeni transfer Jefferson'un oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.