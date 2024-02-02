Mudurnu'nun Cuma Köyü köylüleri yaz mevsiminde 250 ton silaj üretiyor

Mudurnu'ya bağlı 50 haneden oluşan Cuma köyünde vatandaşlar, yaz mevsiminde gerçekleştirdikleri silaj hasadıyla 250 ton mısır silajı elde etti. Köy halkının ortak kullanım alanında muhafaza ettiği silajlar kış döneminde gün yüzüne çıktı. 50 hanede tarımla uğraşan köylüler bir araya gelerek, 250 ton silajı kışın gelmesiyle birlikte imece usulüyle hayvanlarına traktör yardımıyla götürüyor. Cuma köyü muhtarı İbrahim Okumuş, günlük olarak bir hayvana 20 kilograma kadar mısır silajı verdiklerini, köylerinde imece usulüyle komşularıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Her gün bir komşuya, ertesi gün başka bir komşuya yardım ederek silaj doldurduklarını dile getiren Okumuş, köylerindeki 100 büyük baş hayvana ise toplamda 80 ton silaj temin ettiklerini ifade etti. Okumuş, dayanışma ve birlik beraberliğin köylerindeki temel prensip olduğunu belirterek, "Yardımlaşmayı severek yapıyoruz, birlik beraberlik bizim işimiz" dedi.
Mudurnu'ya bağlı 50 haneden oluşan Cuma köyünde vatandaşlar, yaz mevsiminde gerçekleştirdikleri silaj hasadıyla 250 ton mısır silajı elde etti. Köy halkının ortak kullanım alanında muhafaza ettiği silajlar kış döneminde gün yüzüne çıktı. 50 hanede tarımla uğraşan köylüler bir araya gelerek, 250 ton silajı kışın gelmesiyle birlikte imece usulüyle hayvanlarına traktör yardımıyla götürüyor. Cuma köyü muhtarı İbrahim Okumuş, günlük olarak bir hayvana 20 kilograma kadar mısır silajı verdiklerini, köylerinde imece usulüyle komşularıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
HAS PARTİLİ - YAPARSA AKP YAPAR. SEÇİMDEN ÖNCE 1 DAHA AÇ KAPA YAPSINLAR BELKİ DÜZELİR.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.