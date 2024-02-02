Boluspor, Keçiörengücü maçı için yola çıktı, kadroda sürpriz isim!

Boluspor ekibi, Keçiörengücü maçı için bugün sabah Kulüp Tesisleri'nde bir araya geldi. Sabah saatlerinde ter antrenmanıyla son dokunuşları yapan kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamladı.

Ankara'ya yolculuk başladı

Hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün Ankara'ya doğru takım otobüsüyle yola çıktı. Yaklaşık 2 saat bir yolculukları olan oyuncular, artık tamamen deplasman maçına odaklandı.

Kamp öncesi son hazırlıklar

Ankara'ya varacak olan Boluspor, maç saati yaklaşana kadar otele yerleşip, kampa girecekler ve maç saatini beklemeye başlayacaklar. Maç öncesindeki bu sessiz kampta, futbolcular maç için en iyi şekilde dinlenecek.

Yeni transfer kadroda

Boluspor'un heyecanla beklenen yeni transferi Jefferson da kafilede yer aldı. Jefferson'un maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak. Bu transfer, Boluspor taraftarlarını heyecanlandırmış durumda.

Mücadelenin detayları

3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Aktepe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar yapacak.