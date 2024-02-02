Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılıkla mücadelesi sürdürüyor! Bin 498 kilo etil alkol ve 112 bin metre sigara kâğıdı ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve operasyon sonucu çeşitli aromalar ve katkı maddeleri kullanılarak alkollü içki üretiminde kullanılan toplam bin 498 kilo etil alkol ile ve 112 bin metre sigara kâğıdı ele geçirdi. Bolu polisinin kararlı mücadelesi devam ediyor.
Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığı önlemeye devam ediyor
Bolu Emniyet Müdürlüğü görevlileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik olarak yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, çeşitli aromalar ve katkı maddeleri kullanılarak alkollü içki üretiminde kullanılan toplam bin 498 kilo etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.
Kaçakçılığın önlenmesinde kararlı adımlar
Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Son operasyonlar neticesinde ele geçirilen binlerce litre etil alkol, kaçak alkollü içki üretiminin önüne geçmek adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda 112.000 metre sigara kağıdının ele geçirilmesi, tütün ürünleri kaçakçılığının engellenmesinde etkili bir önlem olarak kayda geçiyor.
Şüpheli Şahıs Serbest Bırakıldı
Operasyonun sonuçlarına ilişkin olarak E.Ö. (27) adlı şahsın şüpheli olarak alınan ifadesi ve sair işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından gelen öneri, şikâyet ve ihbarları gecikmeksizin değerlendirmeye alarak suçla mücadelesini sürdürüyor.
Halkın güvenliği için devam eden çalışmalar
Bolu Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliğini sağlamak ve kaçakçılığın önüne geçmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği ve toplumun huzuru için yapılan bu operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.