Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılıkla mücadelesi sürdürüyor! Bin 498 kilo etil alkol ve 112 bin metre sigara kâğıdı ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve operasyon sonucu çeşitli aromalar ve katkı maddeleri kullanılarak alkollü içki üretiminde kullanılan toplam bin 498 kilo etil alkol ile ve 112 bin metre sigara kâğıdı ele geçirdi. Bolu polisinin kararlı mücadelesi devam ediyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığı önlemeye devam ediyor

Bolu Emniyet Müdürlüğü görevlileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik olarak yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, çeşitli aromalar ve katkı maddeleri kullanılarak alkollü içki üretiminde kullanılan toplam bin 498 kilo etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.

Kaçakçılığın önlenmesinde kararlı adımlar

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Son operasyonlar neticesinde ele geçirilen binlerce litre etil alkol, kaçak alkollü içki üretiminin önüne geçmek adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda 112.000 metre sigara kağıdının ele geçirilmesi, tütün ürünleri kaçakçılığının engellenmesinde etkili bir önlem olarak kayda geçiyor.

Şüpheli Şahıs Serbest Bırakıldı

Operasyonun sonuçlarına ilişkin olarak E.Ö. (27) adlı şahsın şüpheli olarak alınan ifadesi ve sair işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından gelen öneri, şikâyet ve ihbarları gecikmeksizin değerlendirmeye alarak suçla mücadelesini sürdürüyor.

Halkın güvenliği için devam eden çalışmalar

Bolu Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliğini sağlamak ve kaçakçılığın önüne geçmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği ve toplumun huzuru için yapılan bu operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor.