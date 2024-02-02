Dün görevden almıştı bugün helallik isteyerek göreve davet etti

Bolu Belediye Meclisi'nin ocak meclis toplantısının 1. oturumunda meclis üyesi İlkay Bayrak ile Başkan Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Başkan Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’dan meclis üyesini dışarı çıkarmasını istedi. Yılmaz'ın tüm ısrarına rağmen İlkay Bayrak’ın dışarı çıkmaması üzerine Başkan Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’ı, vazifesini yerine getirmediği gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.
Yaşanan olayın ardından meclis oturumunu kapatan Özcan, makam odasına giderek kendisinin olmadığı anlarda İlkay Bayrak ile Hakan Yılmaz arasında yaşananları detaylı şekilde izledi. Görüntüleri izleyen Özcan, Zabıta Müdürü’nün hatasının olmadığını anlayarak, yanına çağırdı. Yılmaz'dan ve ailesinden helallik isteyen Özcan, "Dün malum belediye meclisinde bir gerginlik oldu. Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsımı hem Belediye Başkanlığını hem de meclis üyelerini töhmet altında bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesi ile ilgili bir karar aldım. Sonra bu karar uygulanmayınca işin doğrusu biraz hiddetlendim. Ama sonrasında arkadaşlarımız geldi. Ak Parti ve CHP’li meclis üyeleri bana olayı anlattılar. İstişare ettik ve senin elinden geleni yaptığını söylediler. Sonra ben görüntüleri izledim ve huzursuz oldum. Sana karşı bilmeden ve istemeden bir haksızlık yapmışız. Bundan dolayı senden helallik istiyorum. Görevine aynı şekilde devam ediyorsun. Bu olaydan dolayı da sen ve ailen bana hakkınızı helal edin. Biz tek adam değiliz. Hata yaptığımızda telafi etmeyi de biliriz" diyerek, Yılmaz’ı tekrar görevine iade etti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Mehmet - Dakikası dakikasını tutmuyor buna belediye değil köyün teslim edilmez
Şow - Yeter artık bıttık gereksiz işlerden, kişiyi rezil ediyor sunan daha da..
Polat - Pavyon filmi gerçek hayata geçti
Mert - Ya görevden alması yanlış, yada göreve iade etmesi yanlış. İki yanlış bir doğru etmez. Bolu halkı doğruyu görecektir
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.