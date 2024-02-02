02 Şub 2024 - 16:02- Spor G:

Boluspor taraftarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan büyük destek

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Boluspor-Keçiörengücü maçı öncesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan taraftarlara büyük destek. Ankara yolculuğu için ücretsiz otobüs ve ikramlar sağlandı.

Boluspor taraftarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan büyük destek mask
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Play-Off mücadelesinde kritik bir viraja giriyor. Rakibi Keçiörengücü ile Ankara'da karşılaşacak olan Boluspor, bu önemli maç öncesi taraftarlarının yoğun ilgisini arkasına alıyor.

Taraftarların yoğun ilgisi

Maç biletleri, satışa sunulduğu andan itibaren kısa sürede tükendi, bu da taraftarların takımlarına olan bağlılığının ve desteklerinin bir göstergesi oldu.

Başkan Tanju Özcan'dan taraftara destek

Bu önemli deplasman maçında Boluspor taraftarlarını yalnız bırakmak istemeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, taraftarların Ankara'ya ulaşımını sağlamak için büyük bir adım attı.

Başkan Özcan’dan talimat

Beş otobüs, Başkan Özcan'ın talimatıyla taraftarların hizmetine sunuldu, böylece taraftarlar takımlarını desteklemek için konforlu ve ücretsiz bir yolculuk imkanı buldu.

Fiziksel ve manevi destek bir arada

Tanju Özcan'ın jesti, taraftarlara sadece ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda yolculuk sırasında konforun da düşünüldüğünü kanıtladı. Taraftarlara yolculukları sırasında soğuk sandviç ve meyve suyu ikram edilecek, bu da maça hazırlık sürecinde hem fiziksel hem de manevi destek sağlayacak.

Ankara'da kritik mücadele

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte her puanın çok değerli olduğu bu dönemde, Boluspor ve Keçiörengücü arasındaki maç, Play-Off yolunda belirleyici olacak. Taraftar desteğiyle, Boluspor bu zorlu deplasman maçından umutlu bir sonuç almayı hedefliyor.

Başkan Özcan’a övgüler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu anlamlı desteği, sadece Boluspor taraftarlarından değil, genel olarak futbol camiasından da büyük takdir topladı. Taraftarlar, Başkan Özcan'ın sağladığı destekle, Ankara'ya olan yolculuklarında takımlarını gönülden desteklemenin hazırlığını yapıyor.

# belediye

02 Şub 2024 - 16:02 Bolu- Spor

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