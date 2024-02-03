03 Şub 2024 - 09:00- Yaşam G:

Kumarhaneye telefonlarla bağlanıp öyle kumar oynayanlar var

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Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, gençlere uyarıda bulunarak, "Kumar en az uyuşturucu kadar, terör kadar tehlikelidir" dedi.

Kumarhaneye telefonlarla bağlanıp öyle kumar oynayanlar var mask
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Kumara erişimi kolaylaştırmak

Türkiye’de kumarhanelerin yasak olmasına rağmen çocukların cep telefonlarında sanal bahis ve sanal kumar oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle 50 lira, 100 lirayla başlayıp, daha sonra yüz binlerce TL borçlanan, sağdan soldan, anne ve babalarından para alıp, daha sonra bunları orada kaybedip intihar eden gençleri görmekteyiz. Şu anda çok ciddi bir şekilde en az uyuşturucu kadar tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Kumar tutkunluğunda en büyük süreç kumara erişimi kolaylaştırmak. Basit bir dizi platformundan, film platformundan nereye girerseniz girin önünüze bonus vaatli kumar siteleri gelmekte. Bu işi yapanlar da bu işi mümkün olduğunca insanları motive etmek için kullanıyorlar. Buradan değerli anne ve bağlara, gençlere seslenelim. Böylesi süreçlerden uzak durun. Kumar en az uyuşturucu kadar, terör kadar tehlikelidir. Hızlı bir şekilde kendini bu girdaba kaptırıp, borçlanıp daha sonra da ne yazık ki yaşamlarına kıyan insanların da hikayelerini biliyoruz. Bu yüzden bunlara dönük olarak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, toplumsal tehlikelerde kalkan vazifesini bu bakanlıklar kuracaklar. Bu yüzden buna dönük bilgilendirme çalışmaları acilen yapılması gerekiyor."

"Kumardan uzak durmak bizim en büyük görevimiz"

Kumarda legal ve illegal ayrımı yapılmaması gerektiğini ifade eden Eraslan, "Kumar kumardır. Yan lisanslı kumar siteleri de var. Bunların diğerlerinden bir farkı yok. Sonuç itibarıyla bahse dönük, yasa dışı kazanca dönük bir uygulama var. Sadece farkı lisansı olanlardan devletin vergi alması. Ama sonuç itibarıyla insanlar yine burada kumar oynamakta ve ne yazık ki yine yuvalar yıkılmakta. Yine insanlar borçlanmakta. Genç insanlar daha yaşama atılmadan icralarla karşılaşmakta, kendi psikolojileri bozulmakta, anne ve babaların huzurları kaçmakta. Bu yüzden ne adla olursa olsun kumardan uzak durmak bizim en büyük görevimiz" dedi.

"Kumar, uyuşturucuya başlamak gibi"

"Gençler kumar oynayışını legal kılmak, meşru kılmak adıyla arkadaşlarıyla beraber oynadığını söylemekte" diyen Eraslan, bu durumun 'vampir etkisi' olarak adlandırıldığını belirterek, "Bu yüzden de onları buna alıştırmakta. Çok ilginç bir şekilde bir arada para toplayıp, kazancı artırmak için ortak kumar oynayıştan tutun da süreç içerisinde hep birlikte oynayışa kadar birçok organize süreci de görüyoruz. Sosyal medya kadar arkadaş grupları da burada çok çok etkili. Bu yüzden arkadaşlardan gelen böylesi önerilere lütfen 'hayır' deyin. Uyuşturucuya başlamak gibi yani bir iki kere oynadığınız zaman beyindeki o dopamin ve serotonin adlı haz algıları, haz salgıları ortaya çıkıyor ve ne yazık ki bağımlılık oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Kumarhaneye telefonlarla bağlanıp öyle kumar oynayanlar var"

Temiz hesap denilen daha önce herhangi bir yasal izlemeye takılmamış banka hesaplarının kumar oynatan kişilerce kiralandığını ifade eden Eraslan, şunları söyledi:

"Üniversite öğrencilerinde bunu görmekteyiz. Kazanılan paralar temiz bir hesaba yatırılıyor. Hesabın kontrolünü de zaten aktaran kişiler aldığı için oradan para aktarımları yapılmakta. Buna biz hesap kiralama diyoruz. Bu da aslında bir suç. Yani kendi hesabınızı bir başka ticari hesaba kiralayamazsınız. Buna dönükte yapılacak yasal işlemler hakkında gençlerin de bilgi sahibi olması gerekmekte. Çocuklara da buradan bir harçlık ücretine çok düşük miktarda paralar vererek onları da kandırmaktalar. Yasa dışı kumarın 2 yıldan 5 yıla hapis ve 10 bin iş gününe kadar cezası var. Bu miktara ve özelliğe göre değişmekte. Polis buna dönük olarak da çeşitli yaptırımlarda bulunmakta. Geçen haftalarda yapılan baskınlar, siber polisin 160 bine yakın hesabı kapattığına dönük uygulamalar var. Ama ne yazık ki bu işi yapanlar kriminal dünyanın da bir Ar-Ge’si var. Yani aklınıza gelmeyen basit bir Instagram story'sinde bile kumar görebiliyorsunuz. Hatta daha ilginci kumarhaneye telefonlarla bağlanıp öyle kumar oynayanlar da var."

"Dijital dünyada erişmemek gibi bir durum söz konusu değil"

VPN, DNS ile yasak kumar sitelerine girildiğini söyleyen Eraslan, "Dijital dünyada erişmemek gibi bir durum söz konusu değil. Yani istedikten sonra erişebiliyorsunuz. Burada anne ve babaların çocukların uygulamalarına bakmaları, gece kriminal saat dediğimiz gece 02.00-05.00 saatleri arasındaki dijital ayak izlerine bakmalarına çok çok dikkat etmelerini istiyoruz. Bununla beraber orantısız para harcamaları, borç istemeleri, zenginleşmesi ya da çok para harcaması gibi davranışları gördükleri anda mutlaka burada bir şüphe duymalarını da öneriyoruz" dedi.

# sosyal medya, Türkiye, polis, VAR, eğitim

03 Şub 2024 - 09:00 - Yaşam

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