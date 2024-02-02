Bolu ve ilçelerinde kar yağışı alarmı: Hafta sonu için hava tahminleri

Mevsim normalleri içinde bir kış masalı
Meteoroloji'nin detaylı analizlerine göre, bölge genelinde hava durumu, mevsim normalleri içinde seyredecek. Ancak, bu sakin tablo hafta sonuna doğru yerini kar yağışlarına bırakacak. Özellikle Bolu ve çevresinde yaşayanlar kara hazırlıklı olmalı.
Meteoroloji'den vatandaşlara önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili olarak vatandaşlara ve ziyaretçilere önemli uyarılarda bulunuyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelebilecek sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği göz önünde bulundurularak, trafikte ekstra dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olunması için büyük önem taşıyor.
Kış hazırlıkları ve önlemler
Kar yağışının başlamasıyla birlikte, yerel yönetimler kışa hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletilirken, vatandaşlar da kış lastiği, antifriz gibi kışlık önlemlerini almaya başladı. Bolu ve çevresindeki vatandaşlar, Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporlarını takip ederek, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmalı.
İşte 3 ve 4 Şubat Doğu Marmara ve Batı Karadeniz için hava durumu raporu:
3 Şubat 2024 Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul En yüksek: 9°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Sakarya En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu
Düzce En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Hafif Yağmurlu
3 Şubat 2024 Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu En yüksek: 5°C En düşük: 0°C Parçalı Bulutlu
Zonguldak En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Yağmurlu
Ankara En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Parçalı Bulutlu
Bartın En yüksek: 7°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu
Karabük En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul En yüksek: 12°C En düşük: 10°C Güneşli
Kocaeli En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Güneşli
Sakarya En yüksek: 14°C En düşük: 8°C Güneşli
Düzce En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Bulutlu
4 Şubat 2024 Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu En yüksek: 1°C En düşük: -5°C Karla Karışık Yağmurlu
Zonguldak En yüksek: 7°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
Ankara En yüksek: 8°C En düşük: -1°C Güneşli
Bartın En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Çok Bulutlu
Karabük En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Karla Karışık Yağmurlu
Kastamonu En yüksek: 1°C En düşük: -6°C Karla Karışık Yağmurlu
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.