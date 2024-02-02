Bolu ve ilçelerinde kar yağışı alarmı: Hafta sonu için hava tahminleri

Mevsim normalleri içinde bir kış masalı

Meteoroloji'nin detaylı analizlerine göre, bölge genelinde hava durumu, mevsim normalleri içinde seyredecek. Ancak, bu sakin tablo hafta sonuna doğru yerini kar yağışlarına bırakacak. Özellikle Bolu ve çevresinde yaşayanlar kara hazırlıklı olmalı.

Meteoroloji'den vatandaşlara önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili olarak vatandaşlara ve ziyaretçilere önemli uyarılarda bulunuyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelebilecek sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği göz önünde bulundurularak, trafikte ekstra dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olunması için büyük önem taşıyor.

Kış hazırlıkları ve önlemler

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, yerel yönetimler kışa hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletilirken, vatandaşlar da kış lastiği, antifriz gibi kışlık önlemlerini almaya başladı. Bolu ve çevresindeki vatandaşlar, Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporlarını takip ederek, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmalı.

İşte 3 ve 4 Şubat Doğu Marmara ve Batı Karadeniz için hava durumu raporu:

3 Şubat 2024 Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul En yüksek: 9°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Sakarya En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu

Düzce En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Hafif Yağmurlu

3 Şubat 2024 Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu En yüksek: 5°C En düşük: 0°C Parçalı Bulutlu

Zonguldak En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Yağmurlu

Ankara En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Parçalı Bulutlu

Bartın En yüksek: 7°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

Karabük En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul En yüksek: 12°C En düşük: 10°C Güneşli

Kocaeli En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Güneşli

Sakarya En yüksek: 14°C En düşük: 8°C Güneşli

Düzce En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Bulutlu

4 Şubat 2024 Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu En yüksek: 1°C En düşük: -5°C Karla Karışık Yağmurlu

Zonguldak En yüksek: 7°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

Ankara En yüksek: 8°C En düşük: -1°C Güneşli

Bartın En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Çok Bulutlu

Karabük En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Karla Karışık Yağmurlu

Kastamonu En yüksek: 1°C En düşük: -6°C Karla Karışık Yağmurlu