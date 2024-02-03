Anadolu Parsından çizgili sırtlana, çıngıraklı yılandan yediuyura Anadolu’da ne ararsan var

Ormanın hayaleti Sivas’ta görüntülendi

Batı Karadeniz Ormanları başta olmak üzere Anadolu coğrafyasında birçok yerinde sıkça görülen vaşak bu kez Sivas’ta görüntülendi. ‘Ormanın Hayaleti’ olarak bilinen vaşak kameralara yansıdı. Nesli tehlike altında olan ve görüntülenmesi zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak anılan vaşak, Sivas’ın Zara ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar Vaşağı fark edince aracı durdurdu. Cep telefonuna sarılan vatandaşlar vaşağı görüntülemeyi başardı. Bir süre vatandaşları izleyen vaşak, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde

Koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri sıkça görülmeye başlandı. Sürü halinde tarihi dolaşan keçiler yüksek kesimlerde yiyecek ararken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

Bu çeşitlilik dünyanın hiçbir yerinde yok

Anadolu coğrafyasında bulunan vahşi yaşam çeşitliliği dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. Binlerce hayvan türünün yaşadığı Anadolu'da 2 binin üzerinde endemik yaşam formu var. Sanılanın aksine Anadolu coğrafyasına büyük yırtıcılar da bulunuyor. Anadolu parsı ve çizgili sırtlan. Türk yurdunun birçok bölgesinde görülebiliyor. Anadolu'nun hayvan çeşitliği açısından en yoğun alanı ise ormanlarıyla ünlü Batı Karadeniz bölgesi.