02 Şub 2024 - 16:30- Spor G:

Bolulu sporcu Samet Ünalan Mersin'de Türkiye şampiyonu oldu

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Bolu'nun gururu Bocce Milli Sporcusu ve aynı zamanda BOBES sporcusu Samet Ünalan, Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanarak Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

Bolulu sporcu Samet Ünalan Mersin'de Türkiye şampiyonu oldu mask
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Mersin, Bolulu sporcunun muhteşem başarısına ev sahipliği yaptı. Bolu'nun yetiştirdiği gurur kaynağı, Bocce Milli Sporcusu Samet Ünalan, Büyük Erkekler ve Kadınlar Bocce Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, onu doğrudan Milli Takım kampına taşıdı.

Ünalan'dan çifte zafer

27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen şampiyonada, Samet Ünalan, altın nokta disiplininde 85 sporcu arasından zirveye çıkarak Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. Geleneksel tekler disiplininde ise 39 sporcu arasından üçüncü sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Takım kapısını açan başarı

Samet Ünalan'ın bu olağanüstü başarısı, onun Milli Takım kampına katılma hakkı kazanmasını sağladı. Ünalan, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan kampa katılarak Ülkemizi ve Bolumuzu uluslararası arenada temsil etme şansı yakaladı. Bu gelişme, Ünalan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açacak ve onun daha da büyük başarılara imza atmasının önünü açacak.

Bolu’dan uluslararası sahneye

Samet Ünalan'ın elde ettiği bu muazzam başarı, onun sadece Bolu'nun değil, aynı zamanda Türkiye'nin de gururu olduğunu gösterdi. Sporcu, önümüzdeki aylarda milli formayı giyerek ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Onun bu başarısı, genç sporculara ilham kaynağı olacak ve onları kendi hedeflerine ulaşmaları için motive edecek.

 

 

# Türkiye

02 Şub 2024 - 16:30 Bolu- Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gerçekci Polat - Bir hemşehrimiz olarak gurur duydum,tebrik ediyorum,başarıları daim olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:47

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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