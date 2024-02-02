Şaşa ile açılan cami sessiz sedasız yeniden kapatıldı, yok artık dedirtecek olay

Cami kapısı duvar

Cuma namazına gelenler geri dönmek zorunda kaldı. Bolu'da geçtiğimiz hafta ibadete açılan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami'ne bu hafta cuma namazı kılmak için gelen vatandaşlar kapıda kilit olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Geçtiğimiz hafta şaşalı bir şekilde açılan camini, bir hafta geçmeden sessiz sedasız kapatıldığı anlaşıldı.

Kadersiz camiinin başına gelenler

Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman tarafından mimarisi beğenilmeyen camii 58 yıl ibatede açılmamıştı. Sultanın ölümünün ardından ibadete açılan cami yüz yıllar içinde çok kez tamirat gördü. En son Vakıflar genel Müdürlüğü caminin restore edilmesine karar verdi. İhalede iki yılda restorasyonu tamamlanması ön görülen cami yedi yıl inşaat olarak kaldı.

Restorasyon için 735 bin lira harcanmıştı

Tarihi 1546’lı yıllara kadar uzanan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 735 bin lira bedel ile ihaleye çıkmıştı. 2019 yılında çalışmaların başlatıldığı camide, restorasyon kısa süre önce bitti. Aslına uygun şekilde restore edilen cami, 7 yıl sonra geçtiğimiz hafta ibadete açıldı. 7 yıl sonra camide ilk cuma namazını, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve vatandaşlar kıldı.

Geçen hafta şaşa ile açıldı, bu hafta sessiz sedasız kapatıldı

Bu hafta cuma namazı vaktinde cami kapısına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. "Cami ve müştemilatında tadilat devam etmektedir" yazılı pankartı caminin kapısına asan görevliler, giriş kapısını da zincirle kilitledi. Cuma vaktinde cami önüne kadar gelen vatandaşlar, "Daha geçen hafta açılmıştı" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, namazı kaçırmamak için ilçedeki diğer camiye gitti.