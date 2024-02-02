SEDAŞ'tan Bolu'ya duyuru: 3-4 Şubat'ta elektrik kesintisi geliyor!

Bolu'da etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu şehrindeki vatandaşlar için önemli bir bildiri: 3 ve 4 Şubat 2024 tarihlerinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından planlanan elektrik kesintisine karşı hazır olun! Bu elektrik kesintisi, bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenmektedir ve etkileyeceği bölgeler ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

SEDAŞ'tan önemli bilgilendirme: Planlı elektrik kesintisi

SEDAŞ, Bolu'nun belirli bölgelerinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin, planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu açıklamaktadır. Bu kesintinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını mümkün olduğunca az etkilemesi için önceden planlandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulamaktadır.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Bolu'daki elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmi web sitesinde detaylı bir şekilde duyurulmuştur. Bu bilgiler, vatandaşların kesinti süreleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve günlük planlarını buna göre ayarlamalarını kolaylaştırmaktadır.

Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri

SEDAŞ, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çeşitli tedbirler almıştır. Kesinti süresince olası acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecektir. Bu sayede, olası sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir.

Bolu sakinleri, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek bu planlı elektrik kesintisi hakkında bilgilendirilmiştir. Kesintinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları ve SEDAŞ'ın aldığı tedbirlere dikkat etmeleri önemlidir. Bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirme amacını taşımaktadır.