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SEDAŞ'tan Bolu'ya duyuru: 3-4 Şubat'ta elektrik kesintisi geliyor!

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Bolu'da 3-4 Şubat'ta planlı elektrik kesintisi! Etkilenecek bölgeler ve kesinti önlemleri hakkında bilgi edinin. Elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olun!

SEDAŞ'tan Bolu'ya duyuru: 3-4 Şubat'ta elektrik kesintisi geliyor! mask
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Bolu'da etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu şehrindeki vatandaşlar için önemli bir bildiri: 3 ve 4 Şubat 2024 tarihlerinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından planlanan elektrik kesintisine karşı hazır olun! Bu elektrik kesintisi, bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenmektedir ve etkileyeceği bölgeler ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

SEDAŞ'tan önemli bilgilendirme: Planlı elektrik kesintisi

SEDAŞ, Bolu'nun belirli bölgelerinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin, planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu açıklamaktadır. Bu kesintinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını mümkün olduğunca az etkilemesi için önceden planlandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulamaktadır.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Bolu'daki elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmi web sitesinde detaylı bir şekilde duyurulmuştur. Bu bilgiler, vatandaşların kesinti süreleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve günlük planlarını buna göre ayarlamalarını kolaylaştırmaktadır.

Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri

SEDAŞ, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çeşitli tedbirler almıştır. Kesinti süresince olası acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecektir. Bu sayede, olası sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir.

Bolu sakinleri, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek bu planlı elektrik kesintisi hakkında bilgilendirilmiştir. Kesintinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları ve SEDAŞ'ın aldığı tedbirlere dikkat etmeleri önemlidir. Bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısını daha güvenli ve verimli hale getirme amacını taşımaktadır.

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56369BOLUMERKEZÖMERLER MERKEZÖMERLER KÜME EVLERİ03.02.202409:0012:00
56370BOLUMERKEZÖMERLER, ÖMERLER MERKEZABANT YOLU, ÖMERLER, ÖMERLER KÖY SOKAĞI03.02.202413:0015:30
56373BOLUMERKEZÖMERLERÖMERLER ABANT YOLU ÜZERİ, ÖMERLER KÖY YOLU03.02.202409:0015:30
56374BOLUMUDURNUAKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZIDAKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER03.02.202410:0017:00
56375BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, ÇAKMAKLAR, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR1700 SK., 1701, 1701 SK., 1702 SK., 1704 SK., 1705. SK., 1707 SK., 1708, 30.EVLER, 30.EVLER SK., 4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., 901 sok, AKÇAM SK., ALEV, ALEV SK., ALPER SK., ASLI SK., ATICILAR SİTESİ SK., AVUNDUK SK., BİLGE SK., CANGÜL SK., CEMAL TÜRKAN, CEMAL TÜRKAN SK., COŞKUN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAMLI BEL SK., DEFNE SK., EMRE, EMRE SK., EMRİN SK., ERGUVANİ SK., ERTÜRK, ERTÜRK SK., ESİN SK., FİDAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, GÜLAY, GÜLHAN SK., GÜLISTAN SK., GÜLİSTAN SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KESKİN SK., KIBRIS SK., KURAL SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MINE, MİNE SK., MY DREAM CİTY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NEFES, NEHİR SK., ÖĞRETMENLER SOK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ÖZCAN SK., ÖZLENIR, ÖZLENİR SK., SARIÇAM SK., SEYRANİ SK., ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SK., ŞEHİT SAFFET GÜVEN SK., TOKGÖZ SK., UYUMLU SK., ZARİF SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.03.02.202410:0015:00
56424BOLUMERKEZYAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3.04.02.202409:3017:30

02 Şub 2024 - 21:30 Bolu- Güncel

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