Ava gittiği ormanda hipotermiden ölen adamın cansız bedeni morga kaldırıldı

İddiaya göre, Atilla Temizel yolun bir kısmında yorulduğunu, üşüdüğünü ve dinlenmek istediğini söyledi, H.D.İ. ise bir süre yürüdükten sonra çukura girip gece boyu bekledi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri Aksaklar'da arama çalışması yaptı. Ekipler ilk olarak H.D.İ'yi buldu, Atilla Temizel'in ise cansız bedeni bulundu.
Donarak can verdiği analışıldı
İlk belirlemelere göre, Temizel'in hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Atilla Temizel'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 17 yaşındaki H.D.İ. ise tedbir amaçlı aynı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın gelişimi;
Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Atilla Temizel ile arkadaşı 17 yaşındaki arkadaşı H.D.İ. av için Aksaklar bölgesindeki ormanlık alana giderek avlanmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte sıcaklık da sıfırın altına düştü. Bunun üzerine ikili geri dönmek istedi. Ancak Atilla Temizel üşüdüğünü, yorulduğunu söyleyerek dinlenmek istediğini söyledi. H.D.İ. ise belli bir süre daha yürüdükten sonra buludğu çukura girerek sabaha kadar bekledi.
Yakınları kayıp ihbarında bulundu
İkilinin evine dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçti. AFAD ekipleri de 8x8 araçlarla karla kaplı ormanda kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalara katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ilerleyen ekipler, son sinyallerin alındığı bölgeye gitti. Çevrede araştırmalarını derinleştiren ekipler ilk olarak H.D.İ.'yi buldu. Ardından da Atilla Temizel'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ölüm sebebini adli tıp belirleyecek
Hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Atilla Temizel'in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.D.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Atilla Temizel'in komşusu Mevlüt Kartepe, "İki kişi dün ava çıkmışlar. Epey mesafe kat etmişler. Yolda biri yorulmuş. Diğerine 'Sen git ben arkandan geleceğim' demiş. Gece aileleri kayıp ihbarında bulununca ekipler ikisini sırayla bulmuş. İkisinin arasında epey bir mesafe varmış" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tabiat - Avınız batsın avcılık spor değil katlıyamdır.
Duzceli - Ava giden avlanor diye bosuna dememisler ,avcilarin sonu iyi olmuyor ,avcilik cinayettir
Sezen - Av cinayettir herkes layığını bulur
Doğa - Ava giden avlanır nasum canlara acımadan kurşun sıkanların sonu pek hayra gitmez. Allahın adaletıni bile meyiz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.