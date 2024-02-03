03 Şub 2024 - 14:00- Güncel G:

Ava gittiği ormanda hipotermiden ölen adamın cansız bedeni morga kaldırıldı

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Düzce'de ormana ava giden 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin hipotermi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ava için gittiği ormanda hipotermiden ölen adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ava gittiği ormanda hipotermiden ölen adamın cansız bedeni morga kaldırıldı mask
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İddiaya göre, Atilla Temizel yolun bir kısmında yorulduğunu, üşüdüğünü ve dinlenmek istediğini söyledi, H.D.İ. ise bir süre yürüdükten sonra çukura girip gece boyu bekledi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri Aksaklar'da arama çalışması yaptı. Ekipler ilk olarak H.D.İ'yi buldu, Atilla Temizel'in ise cansız bedeni bulundu.

Donarak can verdiği analışıldı

İlk belirlemelere göre, Temizel'in hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Atilla Temizel'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 17 yaşındaki H.D.İ. ise tedbir amaçlı aynı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili  soruşturma başlatıldı.

Olayın gelişimi;

Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Atilla Temizel ile arkadaşı 17 yaşındaki arkadaşı H.D.İ. av için Aksaklar bölgesindeki ormanlık alana giderek avlanmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte sıcaklık da sıfırın altına düştü. Bunun üzerine ikili geri dönmek istedi. Ancak Atilla Temizel üşüdüğünü, yorulduğunu söyleyerek dinlenmek istediğini söyledi. H.D.İ. ise belli bir süre daha yürüdükten sonra buludğu çukura girerek sabaha kadar bekledi.

Yakınları kayıp ihbarında bulundu

İkilinin evine dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçti. AFAD ekipleri de 8x8 araçlarla karla kaplı ormanda kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalara katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ilerleyen ekipler, son sinyallerin alındığı bölgeye gitti. Çevrede araştırmalarını derinleştiren ekipler ilk olarak H.D.İ.'yi buldu. Ardından da Atilla Temizel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ölüm sebebini adli tıp belirleyecek

Hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Atilla Temizel'in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.D.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Atilla Temizel'in komşusu Mevlüt Kartepe, "İki kişi dün ava çıkmışlar. Epey mesafe kat etmişler. Yolda biri yorulmuş. Diğerine 'Sen git ben arkandan geleceğim' demiş. Gece aileleri kayıp ihbarında bulununca ekipler ikisini sırayla bulmuş. İkisinin arasında epey bir mesafe varmış" şeklinde konuştu.

# Sağlık

03 Şub 2024 - 14:00 Düzce- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Tabiat - Avınız batsın avcılık spor değil katlıyamdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 15:07
03

Duzceli - Ava giden avlanor diye bosuna dememisler ,avcilarin sonu iyi olmuyor ,avcilik cinayettir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:51
01

Doğa - Ava giden avlanır nasum canlara acımadan kurşun sıkanların sonu pek hayra gitmez. Allahın adaletıni bile meyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:14
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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