2024 yılında emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerine yüzde 37,57 zam yapılması kararı alındı. Bu kararla geçtiğimiz günlerde emekliye yapılan zammın telafi edilmek istendiği konuşuluyor.

Emekli maaşlarına yüzde 37,57’lik zam geliyor

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerine yüzde 37,57 oranında zam yapılması kararı, seçim öncesi müjde olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, emeklilerin bayram coşkusunu artırmaya yönelik bu karar, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratmış durumda.

Emekli Maaşları Artıyor

2024 yılında emekli maaşlarına yönelik önemli bir artış öngörülüyor. Yüzde 37,57'lik enflasyon oranı ve yüzde 11,68'lik refah payı ile birlikte emekli maaşlarının yüzde 49,25 artması bekleniyor. Bu artış, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dâhil olmak üzere tüm emekli kesimlerini kapsayacak, böylece maaşlarda eşitlenmiş bir zam uygulanmış olacak.

Cumhuriyet İkramiyesi 2023'te dağıtıldı

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, tüm emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu ödeme, emekliler arasında sevinçle karşılandı ve bayram öncesinde ekonomik bir rahatlama sağladı.

2024'te iki bayram ikramiyesi hükümet, emekliler için sevindirici bir haber daha açıkladı. 2024 yılında tüm emeklilere 2 bayram ikramiyesi ödenecek. Bu ikramiyeler, emeklilerin bayram tatillerini daha keyifli ve rahat bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak.

Zamlar ve ikramiyeler için hazırlıklar başladı

Hükümet, milyonlarca emekli için açıkladığı refah payı ödemeleri için hazırlık yaparken, aynı zamanda bu yıl ki bayram ikramiyelerini artırma çalışmalarına da başladı. Aralık enflasyonu, son 6 ayda yüzde 37,57 artış gösterdi. Bu verilere dayanarak, emeklilere sunulacak olan yeni zamlar ve ikramiyelerin miktarının artırılacağı öngörülüyor.