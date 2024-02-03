Boluspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede?

Trendyol 1.Lig 21. Haftasında Boluspor, deplasmanda Aktepe Stadyumu'nda, Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13:30'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Avaz ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Mücadelenin hakem kadrosu
Bu önemli maçta hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar olarak belirlendi.
Takımların 27. randevusu
Boluspor ve Bandırmaspor Türkiye Liglerinde 26 kez karşılaştı ve bu rekabette Boluspor, 11 galibiyet elde etti. Keçiörengücü ise 5 galibiyet aldı. 10 maç beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette 68 gol
Boluspor ile Keçiörengücü arasında gerçekleşen karşılaşmalarda futbolseverler toplam 68 golün heyecanını yaşadı. Bu gollerin büyük bir kısmını, 40 gol ile Boluspor kaydetti. Keçiörengücü ise bu karşılaşmalarda 28 gol atmayı başardı.
Boluspor'un deplasman karnesi
Boluspor, deplasmanda oynadığı 10 maçta dengeli sonuçlar aldı. Toplamda 4 galibiyeti, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile performansını dengede tutan Boluspor, deplasmanda, Giresunspor, Ümraniyespor, Altay ve Şanlıurfaspor karşısında zaferle ayrıldı.
Keçiörengücü’nün iç saha karnesi
Keçiörengücü evinde oynadığı 10 iç saha maçında 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Keçiörengücü, evinde Adanaspor, Şanlurfaspor ve Giresunspor'a karşı üç puanı hanesine yazdırdı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.