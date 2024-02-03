Trendyol 1.Lig’de Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü’nü son dakika yıktı

Maçın 29. dakikasında, Diarrassouba'nın rakip yarı sahada gerçekleştirdiği müthiş vuruş, direğin yanından dışarı çıkarak herkesi bir an olsun nefesini tutturdu. 39. dakikada ise Oğuz Kağan Güçtekin'in sol kanattan yaptığı orta, Posmac'ın kafa vuruşu ile üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve skoru değiştirme şansı teğet geçti.

İkinci yarının gol yağmuru

İkinci yarıya hızlı başlayan Keçiörengücü, 48. dakikada serbest vuruş kazandı. Selim'in pasını alan Muharrem Cinan, ceza yayı üzerinden yaptığı muhteşem vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak, 68. dakikada Oğuz Kağan'ın köşe vuruşundan sonra Posmac'ın kafa vuruşu ile eşitlik sağlandı ve skor 1-1'e geldi.

Maçın son dakikaları nefesler tutuldu

79. dakikada Boluspor, penaltı kazandı fakat Tunahan'ın vuruşunu kaleci Metin başarıyla çeldi ve savunma topu uzaklaştırdı. Maçın sonlarına doğru, 90+3. dakikada Boluspor bir kez daha penaltı kazandı ve bu kez Oğuz Kağan, penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Hakem ve takım kadroları

Mücadeleyi yöneten hakemler Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar oldu.

Keçiörengücü’nün kadrosu: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Ariyibi dk. 75), Bardhi (Erkan Eyibil dk. 75), Melih İnan, Dembele (Ahmet Yazar dk. 84)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk. 88), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 57), Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 46), Avramovski, Iskandarli (Hüsamettin Yener dk. 57)

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Karşılaşmanın gollerini Keçiörengücü’nden Muharrem Cinan (dk. 48) kaydetti. Boluspor’un galibiyet gollerini Posmac (dk. 67), Oğuz Kağan Güçtekin (dk. 90+3)

kaydetti.