Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Keçiörengücü’ne karşı alınan galibiyeti değerlendirdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Keçiörengücü üzerine elde edilen zafer hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Play-off’a yaklaşmaya çalışıyoruz”

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada Koşukavak,“Biz play-off’a yaklaşmaya çalışıyoruz. Keçiörengücü ile aramızda 6 puanlık bir fark vardı. Onlar da iç sahada kazanıp aşağıdan uzaklaşmak istiyorlardı.

“Çim suni çim gibiydi”

Oyun iki takımın da ilk yarı itibarıyla Keçiörengücü’nün birebir eşleşmeleriyle ikili mücadelelere döndü ama bu zeminde oynamak gerçekten güç. En azından bu zemini maçtan yarım saat, bir saat önce bir ıslatmak lazımdı. Top akmıyor, gitmiyor. Top kontrolleri zor. Doğal bir çimde oynadık ama sanki suni çim gibiydi. O yüzden çok ikili mücadele oldu. Top kontrolleri zor oldu. İki takım açısından da böyle.

“Bu sene beşinci penaltı”

İkili mücadeleli bir oyun olurken, tabii burada skoru değiştirecek işler duran toplardı. İlk yarı itibariyle bizde duran toptan bir gol yedik. Geriye düştük. İkinci yarı itibariyle Keçiören'in bizi karşılama duruşunu bozmak açısından oyunda bazı şeyler yaptık ve topu daha çok rakip kaleye taşımaya başladık. Bir penaltı kazandık. Bu sene beşinci penaltı. Üçünü kaçırdık, ikisini attık.

“Berabere bitseydi çok üzülürdüm”

Eğer berabere bitseydi çok üzülürdüm. Çünkü oyuncuların çok mücadele ediyorlar. Sahada inanmışlıkları var. Son bölümde de yine bir duran toptan bir penaltı kazandık. 2-1'lik skorla kazandık. Oyunun bütün golleri duran toplardan oldu. Bu zeminde de böyle oluyor. Çok şaşırdım, ben bu zemini böyle bilmiyordum” dedi.