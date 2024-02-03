03 Şub 2024 - 18:05- Spor G:

Keçiörengücü teknik direktörü Cenk Özcan, Boluspor’dan aldıklar mağlubiyeti değerlendirdi

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Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Boluspor ile oynanan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, takımının yaşadığı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı.

Keçiörengücü teknik direktörü Cenk Özcan, Boluspor’dan aldıklar mağlubiyeti değerlendirdi mask
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Boluspor'a 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını ve yaşanan kayıpların sebeplerini şu şekilde özetledi.

“Dirsek yiyoruz sarı kart yok”

“Hocalarımın iyi niyetli olduklarına kesinlikle inanıyorum. Gördüklerini sahanın içinde çalıyorlar. Ama biraz daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Yani o kadar ufak nüanslar var ki. Dirsek yiyoruz sarı kart yok. Yani görmeyebilirler buna kalben iniyorum. Temizliklerine, her şeyine inanıyorum ama biraz daha dikkat etmeleri lazım.

“Bizim kimsemiz yok”

Bizim kimsemiz yok, bizim arkamızda ne belediye var, bizim arkamızda bir tek başkanımız var. Maddi, manevi onun gücüyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlk golden önce ofsayt pozisyonu var. Top rakibin elinden dışarı çıkıyor, korner çalınıyor. Bunlar bizim canımızı çok yakıyor. Yani bütün hafta boyunca emek veriyoruz.

“Adalet istiyoruz”

Bütün hafta boyunca buradaki herkes çalışıyor. Burası aslında inanılmaz bir fabrika. Biz bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Lütfen gördüğünüzü çalın. Maç nereden nerelere geliyor. Bir yanda tansiyon yükseliyor, anlamıyorum. Akıcı normal giden bir maç bir anda tansiyonla nerelere geliyor diye konuştu.

“Konsantre eksikleri bizi buraya getirdi”

Final pasların yapsaydık, içeri çok daha farklı girecektik. Anlık yaptığımız konsantre hataları, anlık yaptığımız final pası hataları bizi bugün buraya getirdi. Maçın başında yayıncı kuruluşa da söyledik. Bugün duran toplara dikkat etmemiz gerektiğini, duran toplardan konsantre eksikleri bize buraya getirdi. Diğer taraftan kendimizi de eleştiriyoruz. Sırf orası bunu yaptı, burası bunu yaptı demiyorum. Biz kendimizi de eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

# Boluspor, belediye, VAR

03 Şub 2024 - 18:05 Ankara/ Keçiören- Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Babakemal - Geçen hafta Adanaspor u ballı kaymaklı şansla yenince kendinizi Atletico Madrid sandınız..2 topumuz direkten döndü 3 topu metin şansıyla çizgiden çıkardı maç kazandınız...aynı hataya Şanlıurfa da düştü..Kazanan konuşuyor haklıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:42

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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