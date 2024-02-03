Boluspor Başkanı Savaş Abak, Keçiörengücü galibiyetini taraftarla kutladı

Ankara Aktepe Stadyumu, futbolun en heyecanlı anlarından birine sahne oldu. Boluspor, nefes kesen bir maçın ardından 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Maç boyunca birçok kez zor anlar yaşayan ancak asla pes etmeyen Boluspor, mücadelesini sonuna kadar sürdürerek kritik bir zafer kazandı. Bu önemli galibiyet, hem oyuncular hem de taraftarlar için unutulmaz bir coşku yarattı.

Başkan Savaş Abak sahada!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Bolusporlu oyuncular ve tribünleri dolduran yüzlerce taraftar, zaferin sevincini birlikte yaşadı. Sahadaki oyuncular ve teknik ekip, taraftarların büyük desteğiyle galibiyeti kutlarken, başkan Savaş Abak da bu coşkuya katılarak takıma olan büyük sevgisini gösterdi. Başkan Abak, özellikle Boluspor için yaptığı fedakarlıklarla taraftarlar tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılandı.

Abak ve Koşukavak'tan teşekkür

Galibiyet kutlamaları sırasında, başkan Savaş Abak ve teknik direktör Yalçın Koşukavak, taraftarların ve oyuncuların yanında yer alarak, bu zaferin birlik ve beraberlik içinde kazanıldığını vurguladı. Takımın ve taraftarların birlikte yaşadığı coşku, Boluspor'un ne kadar büyük bir aile olduğunun kanıtıydı. Aktepe Stadyumu'nda yaşanan bu görkemli atmosfer, takımın gelecek maçları için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Ankara'da Boluspor rüzgarı

Boluspor'un Ankara Aktepe'de kazandığı bu önemli zafer, takımın ligin geri kalanında da güçlü bir performans sergileyeceğinin sinyalini verdi. Oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar arasındaki bu güçlü bağ, takımın başarısının temel taşlarından biri olarak görüldü. Bu birlik ve beraberlik atmosferi, Boluspor'un daha nice zaferlere imza atacağının müjdecisi.