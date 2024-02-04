Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a dalya maçında 3 puan hediyesi  

Boluspor’un deneyimli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, futbol kariyerinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Boluspor'un başında çıktığı maçla birlikte, 1. Lig'deki 100. karşılaşmasını geride bırakan Koşukavak, bu özel günde 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü, futbol dünyasında "dalya" anlamına gelen bu başarısını, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek taçlandırdı.

Koşukavak'tan ilham veren kariyer

Yalçın Koşukavak, teknik direktörlük kariyerinde 216 maça çıkarken, bu maçlardan 99 galibiyet, 52 beraberlik ve 62 mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 349 puan toplayan Koşukavak, maç başına 1.62 puan ortalaması ile dikkat çekti. Trendyol 1. Lig'de ise İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Altay SK, Manisa FK ve son olarak Boluspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, ligdeki 100. maçında da başarıdan başarıya koştu.

Koşukavak’ın 1.Lig karnesi

Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'de elde ettiği 46 galibiyet, 24 beraberlik ve 30 mağlubiyetle toplam 162 puanı hanesine yazdırdı. Bu başarılarla maç başına 1.62 puan ortalaması elde eden Koşukavak, futbol kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Kariyer yolculuğunda ulaştığı bu önemli dönüm noktası, Koşukavak'ın futbol bilgisi ve tecrübesinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Boluspor ile yeniden yükseliş

Boluspor'daki görevine Keçiörengücü maçıyla başlayan Koşukavak, özellikle ikinci yarı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Göreve geldiği günden bu yana kırmızı beyazlı takımda 30 puan toplayan Koşukavak, Boluspor camiasına yeniden heyecan getirdi. Teknik direktörlüğünün 100. maçında Keçiörengücü karşısında alınan 3 puan, Koşukavak'a takımı adına "dalya" hediyesi oldu.