Borazanlarda ki büyük yangın paniğe neden oldu

Bolu’da Borazanlar Mahallesi’nde park halindeki Fiat Tempra marka araç alev aldı.
Olay, Borazanlar Mahallesi’nde Efes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Sebile Ç.’ye ait 14 FB 306 plakalı Fiat Tempra marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.