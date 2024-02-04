Telesiyej arızalandı onlarca kişi havada asılı kaldı

Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, 2 buçuk saat sora kurtarıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saat 13.35 sıralarında telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 67 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla iplere bağlanarak 2 buçuk saatin ardından aşağıya indirildi. Vatandaşlar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından da ilk muayeneleri yapıldı. Saat 16.00 sıralarında elektrik arızası giderilerek sistem yeniden çalıştırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.