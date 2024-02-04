Demirkol: O stat Bolu’ya yapılacak

AK Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, kamu kurumlarından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Bolu İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti. Demirkol, kurumlarda çalışanlarla yaptığı bire bir görüşmelerden sonra Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoldaş, Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer ve Sağlık Mahallesi Pazaryeri esnafını ve vatandaşları ziyaret etti.

Her seçimde her aday aynı sözü veriyor

Demirkol, seçim zamanı verilen ve yıllardır yapılmayan stat vaatlerini eleştirdi. Her seçimde adaylar tarafından stat projesi hakkında söz verildiğine dikkat çeken Demirkol, “ Boluspor hassasiyetimi her zaman söylüyorum. Boluspor’un kendi kendine yeten bir hale geliyor olması lazım. Boluspor’un kendi kendine yeteceği bir projeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Projelerimizi hep birlikte yöneteceğiz. İlgili bakanlığımızla da tüm görüşmelerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Projesiyle birlikte vatandaşımızın karşısına çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“O stadı biz yapacağız”

Boluspor’un kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp haline geleceğinin altını çizen Demirkol, “Bolu stat konusunda geride kalmış oldu. Stat konusu ivedilikle çözülmesi gereken konular arasında. Süreç içerisinde öyle bir noktaya gelmiş ki projelerde hep yer almış ve olmamış diğer projelerinde geçerliliğine ve ciddiyetine olmaması sebebi ile zarar vermiş. Bolu’ya stadı biz kazandıracağız. Bu konuda çok netiz. Spor şehri Bolu’ya bir çok spor branşının yer alacağı büyük bir kompleksi kazandıracağız. Boluspor’un kendi kendine dönebilen, kendi kendine yetebilen bir şirket gibi, kendi içinde gelirleri olan bir hale gelmesi lazım. Bolu halkımız yine yüce gönüllülüğü ile destek olabilir.” Dedi.