Hakimiyetini kaybetti adeta kağıt gibi parçalandı

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Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu’nun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu yolu istikametinde seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 14 BB 368 plakalı minibüs ile Abdullah Ç. yönetimindeki 14 NC 710 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Yola savrulan otomobil direğe çarparken, minibüs de devrildi. Kazada otomobil sürücü Abdullah Ç. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Abdullah Ç. sıkıştığı yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.