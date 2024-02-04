Hakimiyetini kaybetti adeta kağıt gibi parçalandı

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu’nun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu yolu istikametinde seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 14 BB 368 plakalı minibüs ile Abdullah Ç. yönetimindeki 14 NC 710 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Yola savrulan otomobil direğe çarparken, minibüs de devrildi. Kazada otomobil sürücü Abdullah Ç. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Abdullah Ç. sıkıştığı yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.