Büyük faciadan son anda kurtuldular

Kaza, ilçeye bağlı Büyükcami Mahallesi Hisaraltı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Mudurnu'ya gelen Mustafa Doğan idaresindeki 34 DA 7330 plakalı otomobil, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taş duvara çarparak durabildi.
Duvara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobil içindeki aileden yaralanan olmadı.Tarihi mekanları gezmek için Mudurnu'ya geldiklerini ifade eden Mustafa Doğan, "Saat kulesine çıkmıştık. Navigasyon bu istikameti gösterdi. Yolun buzlu olması sebebiyle araç kaydı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda duvara çarparak kurtulduk" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.