Bolu Valiliği deprem önlemlerini alıyor

Bolu'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında, "İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Binaların Deprem Analiz Toplantısı" düzenlendi.
Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından müdürlük binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarıyla ilgili deprem tahkik ve performans analiz sunumu yapıldı.
Daha sonra binaların İRAP'a uygun hale gelmesi için yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.