Bolu’da gezilecek yerler, Bolu’da nereye gidilir, Bolu’da en çok gidilen yerler, Bolu’nun en güzel tatil yeri, Bolu Gölcük Tabiat Parkı

Bolu Gölcük Tabiat Parkı nerede?

Bolu Merkeze 13 kilometre uzaklıkta olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na her mevsim özellikle tatil günlerinde binlerce ziyaretçi akın ediyor.

Dört mevsim renk cümbüşü

Yılın dört mevsiminde de ayrı güzelliğe bürünen Bolu Gölcük Tabiat Parkı dört mevsim büründüğü renk renk cümbüşle ziyaretçilerini karşılıyor.

Her mevsim ayrı güzel

Kış mevsiminde bembeyaz örtüsü, sonbaharda kızılın her tonu, ilkbaharda yeşilin en güzel hali ve yaz mevsiminde ferah havası ve çam ormanlarının tatlı esintisine sahip olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na en çok da hafta sonu ve bayram tatillerinde ziyaretçiler geliyor.

Bolu Gölcük tabiat Parkı’nda hangi bitki türleri var?

Bin 217 metre olan yükseltisi, 4.5 hektar gölün yüzeyi, bin 300 metre göl çevresi ile ziyaretçilerine doğanın een muhteşem manzarısını sunan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri bulunuyor.

Devlet Konukevi

Gölün hemen kenarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olan Devlet Konukevi ile sergilediği masalımsı manzaraya hayran olan vatandaşlar bu eşsiz manzarayı yakından görmek için Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na geliyor.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda nerede yemek yenir?

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan kır gazinosu, restaurant, lokanta, kafeterya, büfe, mescit ve bungalov tipi konaklama tesisleri ile ziyaretçilere yeme-içme gibi tüm ihtaçları da sunan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan otoparka ziyaretçiler araçlarını bırakabiliyor.

Gezmek, görmek, dinlenmek, fotoğraf çekmek, yılın belirli zamanlarında sportif olta balıkçılığı, bisiklet turu ve piknik yapmak amacıyla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun hatta Türkiye’nin incisi olarak biliniyor.