- Çevre

Bolu’da gezilecek yerler, Bolu’da nereye gidilir, Bolu’da en çok gidilen yerler, Bolu’nun en güzel tatil yeri, Bolu Gölcük Tabiat Parkı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da en fazla ziyaretçi kabul eden yerlerden olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na nasıl gidilir? Bolu Gölcük Tabiat Parkı nerede? İnsanlar en fazla Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nı merak ediyor, iş Bolu Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili merak edilenler…

Bolu’da gezilecek yerler, Bolu’da nereye gidilir, Bolu’da en çok gidilen yerler, Bolu’nun en güzel tatil yeri, Bolu Gölcük Tabiat Parkı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Gölcük Tabiat Parkı nerede?

Bolu Merkeze 13 kilometre uzaklıkta olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na her mevsim özellikle tatil günlerinde binlerce ziyaretçi akın ediyor.

Dört mevsim renk cümbüşü

Yılın dört mevsiminde de ayrı güzelliğe bürünen Bolu Gölcük Tabiat Parkı dört mevsim büründüğü renk renk cümbüşle ziyaretçilerini karşılıyor.

Her mevsim ayrı güzel

Kış mevsiminde bembeyaz örtüsü, sonbaharda kızılın her tonu, ilkbaharda yeşilin en güzel hali ve yaz mevsiminde ferah havası ve çam ormanlarının tatlı esintisine sahip olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na en çok da hafta sonu ve bayram tatillerinde ziyaretçiler geliyor.

Bolu Gölcük tabiat Parkı’nda hangi bitki türleri var?

Bin 217 metre olan yükseltisi, 4.5 hektar gölün yüzeyi, bin 300 metre göl çevresi ile ziyaretçilerine doğanın een muhteşem manzarısını sunan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri bulunuyor.

Devlet Konukevi

Gölün hemen kenarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olan Devlet Konukevi ile sergilediği masalımsı manzaraya hayran olan vatandaşlar bu eşsiz manzarayı yakından görmek için Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na geliyor.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda nerede yemek yenir?

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan kır gazinosu, restaurant, lokanta, kafeterya, büfe, mescit ve bungalov tipi konaklama tesisleri ile ziyaretçilere yeme-içme gibi tüm ihtaçları da sunan Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan otoparka ziyaretçiler araçlarını bırakabiliyor.

Gezmek, görmek, dinlenmek, fotoğraf çekmek, yılın belirli zamanlarında sportif olta balıkçılığı, bisiklet turu ve piknik yapmak amacıyla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun hatta Türkiye’nin incisi olarak biliniyor.

# VAR, Türkiye, tarım

04 Şub 2024 - 20:00 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL