Finans Profesörü Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankasında ki şok ayrılık hakkında derin analizler

Türkiye ekonomi gündemi, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılmasıyla sarsıldı. Bu önemli değişiklik, ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Demirtaş'ın analizleri ve ekonomiye dair öngörüleri.

Borsa hesapları ve Merkez Bankası Başkanlığı

Demirtaş, yazısına "Özellikle borsacı hesapların okuması lazım" diyerek başladı ve Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılmasının piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Borsacıların endişelerine rağmen, bu değişikliğin piyasalar için olumlu olacağını savundu. Demirtaş, "Hafize hanım ile ilgili iddialar kurumun ciddiyeti açısından risk idi. Görevden alınması piyasalar için olumludur" ifadelerini kullandı.

Yeni atama ve ekonomi politikaları

Demirtaş, Merkez Bankası Başkanlığı için şahsen Cevdet Akçay'ı tercih ettiğini belirtti ancak Fatih Karahan'ın da eğitimli ve liyakatli bir isim olduğunu vurguladı. Önemli olanın, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesi olduğunu belirten Demirtaş, bu durumun ekonomik istikrar için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Mali politika ve yapısal reformlar

Ekonomi bakanının ve siyasetçilerin tasarruf yapmasının şart olduğunu ifade eden Demirtaş, uzun vadeli iyileşme için yapısal reformların zorunlu olduğunu belirtti. Yıllardır bu konuda yapılan çağrılara dikkat çeken Demirtaş, yapısal reformların ekonomik büyüme ve istikrar için elzem olduğunu vurguladı.