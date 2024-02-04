04 Şub 2024 - 00:00- Güncel G:

Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Gecesi ayın kaçında? Bolu’da Miraç Kandili programı var mı, Bolu Müftülüğü Miraç Gecesi programı, Bolu’da hangi camide?

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Mübarek üç aylar içerisindeki Recep Ayı’nda Regaib Gecesi’nden sonra ikinci mübarek gece olan Miraç Gecesi’ne sayılı saatler kaldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in Allah’ın huzuruna çıktığı gece olan Miraç Kandili Bolu’da hangi camide, ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? 6 Şubat Depreminin yıldönümünde Miraç Gecesi programı haberimizde…

Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Gecesi ayın kaçında? Bolu’da Miraç Kandili programı var mı, Bolu Müftülüğü Miraç Gecesi programı, Bolu’da hangi camide? mask
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Bolu’da Miraç Gecesi

Mübarek üç aylardan Recep Ayı içinde, Recep ayının 27. Gecesi idrak edilen Miraç Gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in göğe yükselmesi olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in Mescid-i Haram'a oradan Mescid-i Aksa’ya ve göğe yükseltilerek tüm alemleri gördüğü ve Allah’ın huzuruna çıktığı gece olan Miraç Gecesi’nde 5 vakit namazın da İslâm alemine farz olduğu kabul ediliyor.

Bolu’da hangi camide

Bu sene 6 Şubat Salı günü idrak edilecek olan Miraç Gecesi Bolu’da da tüm camilerde Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile kutlanacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak.

6 Şubat depremi

Bu sene 6 Şubat depremi yıldönümüne denk gelen Miraç Gecesi nedeniyle Sabah Buluşması adı altında Bolu Müftülüğü ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan programda Bolu Yıldırım Bayezid Camii’nde sabah namazı kılınacak. Burada deprem şehitleri için ve Miraç Gecesi’ne ithafen dualar edilecek, Kur-an okunacak.

Sabah Buluşması ve Özel Mevlid programı

Bolu’da 6 Şubat sabahı, sabah namazında Sabah Buluşması düzenleyen Bolu Müftülüğü, öğle namazında da Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışması ile yine Yıldırım Bayezid Camiinde 6 Şubat deprem şehitleri ve Miraç Gecesi için Özel Mevlid programı düzenleyecek.

Miraç Gecesi Özel Programı ve Mevlid

6 Şubat Salı akşamı ise tüm Bolu camiilerinde Miraç Gecesi’ne özel dualar edilip, Kur-an’ı Kerim okunurken geceye özel Bolu Müftülüğü programı Yıldırım Bayezid Camiinde gerçekleşecek. Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın da katılacağı Miraç Gecesi Özel Programında deprem şehitleri anılacak, dualar edilecek ve Kur-an’ı Kerim okunarak Miraç Gecesi idrak edilecek.

Miraç Gecesi nedir? Kur-an’ı Kerimde Miraç Gecesi

Miraç Gecesi Ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) in göğe yükseltilmesi ve 7 kat göğün tümünü geçerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi anlamına geliyor. Mübarek kitabımız Kur-an’ı Kerim’de de bahsi geçen Miraç Gecesi olayına İsrâ Suresi ve Necm Suresi’nde değiniliyor.

İsrâ Suresi

İsra Suresi’nde “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir”. (el-İsrâ, 1) ayetiyle,

Necm Suresi

Necm Suresi’nde ise “Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2)

O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3)

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4)

(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. (5-7)

Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (8)

(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. (9)

Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10)

Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11)

(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12)

Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. (13)

Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. (14)
Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. (15)

O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. (16)
Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17)

Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü” (18) ayetleriyle bahsedilmiştir. (18)

 

 

04 Şub 2024 - 00:00 - Güncel

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