Bolu'da elektrik kesintisi: 5-6-7 Şubat 2024 tarihleri ve alınması gereken önlemler

SEDAŞ'tan planlı elektrik kesintisi duyurusu
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Bolu'da planlanan elektrik kesintisinin şehir sakinlerini olumsuz etkilememek adına önceden planlandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Bu kesintinin, elektrik dağıtım altyapısının güvenliği ve verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğu vurgulandı.
Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı
Bolu'da elektrik kesintisinin hangi bölgeleri ve saatlerde etkileyeceği, SEDAŞ'ın resmi web sitesinde detaylı bir şekilde yayınlandı. Bu bilgilere erişerek, kesinti süreleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve günlük planlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.
Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri
EDAŞ, elektrik kesintisi sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çeşitli önlemler almıştır. Kesinti süresince acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecektir. Bu sayede, olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulacak ve vatandaşların güvenliği sağlanacaktır.
Sonuç ve öneriler
Bolu sakinleri, 5-6-7 Şubat tarihlerinde planlanan bu elektrik kesintisi hakkında bilgilendirildi. Kesintinin olası aksamalara neden olabileceği göz önüne alındığında, vatandaşlar SEDAŞ'ın alınan önlemlerine dikkat etmeli ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bu çalışmalar, Bolu'nun elektrik altyapısının daha güvenli ve sağlam hale getirilmesi amacını taşımaktadır.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MUDURNU
|KAYGANA
|BOLU CD., ÇELEBİLER ÇİFTLİĞİ, ÇELEBİLER ÇİFTLİĞİ SK., HAMDIBEYLER, TABAKHANE ÜSTÜ
|05.02.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|AKTAŞ, KARAÇAYIR
|DR.ZİHNİ ÜLGEN SK., ÖZEN SK., YILMAZ
|05.02.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARAÇAYIR, KÜÇÜKBERK, SÜMER
|2901, BOLU BELEDİYESİ ÇIĞIRTKANLAR M, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., NECIP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, ÖNDER SK., ÖRNEK SK., SEMA SK., SEYHAN SK., ZEKİ SK.
|05.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY
|4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., ÇAKMAKLAR CD., UYUMLU SK.
|05.02.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAĞUTBEY
|AKÇAM SK., ALPER SK.
|05.02.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|05.02.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|AHMETLER, BEY, CAMIATIK, ÇAKIRLAR, DEREKÖY, DUMANLAR, GIGALAR, HAMZALAR, KARABEYLER, KARAMANLAR, KARŞI, KEMALLER, KINDIRA, MERKEZ, MİTATLAR, NALLAR, OSMAN AGALAR, SAGIRLAR, SAĞIRLAR, TAVSALLAR, TAVŞALLAR, YAYALAR
|BEY MAHALLE YOLU, ÇAKIRLAR MAHALLE YOLU, DEREKÖY KAHRAMANLAR MAH, DEREKÖY KÖYÜ KARŞI MAH, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY MERKEZ MAHALLE YOLU, ESKIÇAGA, GIGALAR MAHALLE YOLU, HAMZA BEY KARABEYLER, HAMZA BEY KÖYÜ DUMANLAR MAH, HAMZA BEY KÖYÜ KARABEYLER, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZALAR MAHALLE YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KARSI MAHALLE YOLU, KEMALLER KÖYÜ, KEMALLER KÖYÜ YOLU, KINDIRA KÖYÜ BEY MAH, KINDIRA KÖYÜ YOLU, KINDIRA MERKEZ KÖY YOLU, KÖY SOKAGI, OSMAN AGALAR MAHALLE YOLU, ÖREN KÖYÜ AHMETLER, ÖREN KÖYÜ YOLU, ÖRENKÖY HAMZA MAH, ÖRENKÖY OSMANAĞALAR MAH, SAGIRLAR MAHALLE YOLU, SAĞIRLAR, TAVSALLAR MAHALLE YOLU, TAVŞANLAR, Uavtede Yok
|06.02.2024
|09:00
|16:00
|BOLU
|MUDURNU
|100.YIL
|GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ
|06.02.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|KIRHA, MERKEZ
|ANADOLU OTOYOLU, KIRHA KÖY YOLU, KIRHA KÖYÜ YOLU
|06.02.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUT, ALPAĞUT, ALPAĞUTBEY
|200 SK., 214, 215 SK., 216 SK., 218 SK., 4031., TİLİA EVLERİ İÇİ YOLU
|06.02.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|SAGLIK, SAĞLIK
|1403 SK., 1404, ACUN SK., AKCA SK., ÇİMEN SK., GÜVENLİK SK., HASAT, İTİMAT SK., KARADERE CD., KÜPLÜCE SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SAGLIK, SERDAR, SERDAR SK., ÜNAL SK., YAZMA, YAZMA SK.
|06.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY
|ALPER, ASLI, BIGEM ÇUBUKÇUOGLU, İSMAİL ÖZER CD., KESKIN, SAZAK, SAZAK SK., TUGRA
|06.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|CAMIATIK, CAMİATİK, GÖLYÜZÜ
|1. SK., 2., 2. SK., 3. SK., 32. SK., 41 SK., 43. SK., 45 SK., 5., 5. SK., 57., 63 SK., CAKABEY CD., ESKİÇAĞA CD., KUS CENNETI, SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YENI ISTANBUL, YENİ İSTANBUL CD.
|07.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|ASIL BEY, ASİL BEY, GÖLYÜZÜ
|12., 17. SK., 19. SK., 26. SK., 51 SK., ANKARA BOLU YOLU, HÜKÜMET MEYDAN, SANAYI SITESI SOSYAL TESIS, SULTAN RESAT, SULTAN REŞAT CD., VOLKAN SK., YAŞAR ÇELİK CD.
|07.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, TIMARAKTAŞ
|TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU
|07.02.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|BÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZ
|BÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU
|07.02.2024
|09:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|ZAHMANLAR
|BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU
|07.02.2024
|13:30
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|BORAZANLAR
|436, AKIK, AKİK SK., AYVAZ, AYVAZ SK., ESINTI, ESİNTİ SK., GÜVEN, NURI SERT, NURİ SERT SK., PIRLANTA, TURGUT ÖZAL BULVAR
|07.02.2024
|13:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|SÜMER, TABAKLAR
|BOTANİK SK., EMNİYET SK., HASAN BÜLBÜL SK.
|07.02.2024
|10:00
|11:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
|07.02.2024
|10:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.