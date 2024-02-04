Bolu ve çevresi için haftanın hava durumu raporu: 5-11 Şubat 2024

Güneş ve bulutların dansı

Yaklaşan hafta boyunca Bolu ve çevresi, güneşin sıcaklığını hissedecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile karşı karşıya olacağız. Bu durum, açık hava aktivitelerine ve doğa gezilerine katılmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği için akşamları biraz daha fazla giyinmek gerekebilir.

Sıcaklık dengesi

Sıcaklık değerleri, mevsim normalleri çerçevesinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 10-15°C aralığında değişiklik gösterecekken, gece saatlerinde sıcaklıklar 0-5°C arasında olabilir. Bu nedenle, gün içinde giyim tercihlerinizi sıcaklık değişimlerine uygun şekilde düzenlemek önemlidir.

Önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için herhangi bir önemli hava uyarısı yapmıyor. Ancak, güneşli günlerde rüzgârın etkisiyle dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği için soğuktan korunmak için tedbirli olunmalıdır.

5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hüküm süreceği bu dönemde, bölge sakinleri doğanın tadını çıkarabilirler.

İşte il il hava durumu tahmin raporu:

Bolu Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

Bartın Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Çok Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli

Karabük Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu

Kastamonu Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi; En yüksek: 11°C En düşük: 4°C Yağmurlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli

Sinop Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Çok Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Güneşli

Çankırı Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 19°C En düşük: 4°C Yağmurlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 12°C En düşük: 2°C Güneşli

Bilecik Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Güneşli

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Güneşli

İstanbul Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Çok Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli

İzmir Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 7° Güneşli

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Yağmurlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Yağmurlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 28°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu

Bursa Hava Durumu

5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 17°C En düşük: 9°C Güneşli