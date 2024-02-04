Bolu ve çevresi için haftanın hava durumu raporu: 5-11 Şubat 2024

Güneş ve bulutların dansı
Yaklaşan hafta boyunca Bolu ve çevresi, güneşin sıcaklığını hissedecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile karşı karşıya olacağız. Bu durum, açık hava aktivitelerine ve doğa gezilerine katılmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği için akşamları biraz daha fazla giyinmek gerekebilir.
Sıcaklık dengesi
Sıcaklık değerleri, mevsim normalleri çerçevesinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 10-15°C aralığında değişiklik gösterecekken, gece saatlerinde sıcaklıklar 0-5°C arasında olabilir. Bu nedenle, gün içinde giyim tercihlerinizi sıcaklık değişimlerine uygun şekilde düzenlemek önemlidir.
Önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için herhangi bir önemli hava uyarısı yapmıyor. Ancak, güneşli günlerde rüzgârın etkisiyle dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği için soğuktan korunmak için tedbirli olunmalıdır.
5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hüküm süreceği bu dönemde, bölge sakinleri doğanın tadını çıkarabilirler.
İşte il il hava durumu tahmin raporu:
Bolu Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
Bartın Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Çok Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli
Karabük Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu
Kastamonu Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi; En yüksek: 11°C En düşük: 4°C Yağmurlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
Sinop Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Çok Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Güneşli
Çankırı Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 19°C En düşük: 4°C Yağmurlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 12°C En düşük: 2°C Güneşli
Bilecik Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Güneşli
İstanbul Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Ankara Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Çok Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
İzmir Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 18°C En düşük: 7° Güneşli
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Yağmurlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Yağmurlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 28°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu
Bursa Hava Durumu
5 Şubat 2024 Pazartesi En yüksek: 16°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 17°C En düşük: 9°C Güneşli
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.