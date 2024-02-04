Bolu MHP Belediye Bakan Adayı İlhan Durak’a Amatör Spor Kulüpleri tarafından plaket verildi

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Karaçayır’da oynanan amatör spor müsabakaları öncesi futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi. Bolu Yıldızspor Kulübü yöneticileri, Durak’a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Karaçayır Spor Tesisleri’ne giderek Bolu Yıldızspor, Özel İdare Köroğluspor maçı öncesi sporcu ve yöneticiler ile bir araya geldi.
İki takıma da başarılar dileyen Durak’a, maç öncesi amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.
“Her zaman yanınızdayız”
Plaket için amatör spor kulüplerine teşekkür eden MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak “Amatör spor kulüplerine verdiğimiz destek nedeni ile bizlere hediye takdiminde bulunan Yıldızspor kulübümüzün yöneticileri ve kıymetli futbolcularına teşekkür ediyoruz. Amatör spor kulüplerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde destek
Daha sonra Amatör Evi’nde Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin ve yöneticileri ile bir araya gelen Durak, fikir alışverişinde bulunduktan sonra kendilerine teşekkür etti ve 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlerde desteklerini istedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.