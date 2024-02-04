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Bolu’da 15 gün süren yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretimde ikinci dönem ders zili çalıyor

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Eğitim ve öğretimde ikinci dönem başlıyor. Bolu’da ders zili ne zaman çalacak, Bolu’da kaç öğrenci derse girecek, Bolu’da kaç okul var, Bolu’da kaç derslik var, Bolu’da kaç öğretmen var? Haberimizde…

Bolu’da 15 gün süren yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretimde ikinci dönem ders zili çalıyor mask
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Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ikinci dönem başlıyor. Yeni dönemin ilk ders zili 5 Şubat 2024 Pazartesi günü çalıyor. Bolu’da da 50 bin öğrenci, 3 bin 750 öğretmeniyle beraber 237 okul, 2 bin 992 derslikte derse başlıyor. İkinci dönemin ara tatili ise 5 Nisan Cuma günü başlayacak.

Bolu’da kaç okul var?

Türkiye’de ve Bolu’da yeni eğitim ve öğretim dönemi başlıyor. Bolu’da da 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğrenim gören toplam 50 bin öğrenci toplam 3 bin 750 öğretmeniyle beraber 237 okul ve 2 bin 992 derslikte derse başlayacak.

Bolu’da kaç öğrenci var?

Türkiye genelinde 20 milyondan fazla öğrenci Bolu’da ise 50 bin öğrenci 5 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlıyor. Yarıyıl tatili boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara yazı göndermesiyle ödev yapmayan öğrenciler, bol bol dinlenme imkanına sahip oldu.

Ara tatil ne zaman?

İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak.

15 Nisan'da öğrenciler, ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların ise sınav heyecanı olacak.

Sınavlar heyecanı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

LGS ve YKS başvuruları ne zaman?

YKS için başvurular, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru için ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulama kullanılabilir. Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran'da yapılacak.

Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi'nin tarihi, 9 Haziran

Sonuçlar, 17 Temmuz'da açıklanacak. YKS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

# VAR, Türkiye, eğitim

04 Şub 2024 - 23:30 - Güncel

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