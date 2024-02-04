31 Mart’tan sonra Bolu’ya davet etti

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Bolu Dernekler Platformu üyeleri Bolulular ile bir araya geldi. Demirkol, “Bütün Boluluların Türkiye’nin dört bir yanında Boluluyum diye gururla gezdiği, yalnız projelerin konuşulduğu, örnek projelerle tüm Türkiye’ye örnek olacak bir belediyeciliğe hazır mıyız?” diye sordu ve katılımcıları 31 Mart’tan sonra Bolu’ya davet etti.

Bolulularla boğaz sefası

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen İstanbul’da ikamet eden Bolu Dernekler Platformu üyeleri ile Valide Sultan Gemisi’nde bir araya geldi.

Partilileri de katıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen boğaz gezisinde AK Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Bolu teşkilat üyeleri, Bolu Dernekler Platformu başkanları ve üyeleri katıldı.

“Tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum”

Burada yaptığı konuşmada eğitim hayatı vesilesiyle fahri Üsküdarlı olduğunu belirten AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Gerçek belediyecilik AK belediyeciliktir diyerek çıktığımız bu yolda hem Hilmi Başkanımıza hem de büyükşehirde Murat Kurum Başkanımıza, tüm illerimizde ve ilçelerimizde tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum.

“Bu, sadece bir yerel seçim değil”

Çok önemli bir yerel seçimin arifesinde tekrar buluştuk. 31 Mart’ta yerel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle sadece bir yerel seçim olmayan aynı zamanda sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen, etkileyecek olan bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimin önemi hepimizin malumu.” dedi.

“Bolu’da koltuk fırlatmak için 70 gün yürüyen bir zihniyeti yaşamış olduk”

Sadece bir yerel seçime gidilmediğini ifade eden Demirkol, “Bolu özelinde de biliyoruz ki bu seçim sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil. Bolu’da 5 yıl boyunca genel siyasi kavgaların tam ortasında, hizmet etmek yerine laf üreten, huzur yerine kavga tohumları eken, Ankara’ya hizmet ve proje koparmak için değil koltuk fırlatmak için 70 gün yürüyen bir zihniyeti yaşamış olduk.

“Adamını değil, insanını düşünüyoruz”

31 Mart’ta sadece bir belediye seçimine gitmediğimizi Bolu’yu yaşayan Bolu’da yaşayan her bir hemşehrimiz biliyor. Sizlerde bugün bu coşkuyu bize göstererek aslında Bolu’nun neler yaşadığını buradan gören, temaşa eden hemşehrilerimiz olarak bize bu coşkuyu verdiniz. Adamını değil insanını düşünen, yarı zamanlı değil gecesiyle gündüzüyle tam bir belediyecilik yapmak üzere başkanlığa aday olduk. Bu süreçte sizler aradınız desteklerinizi ilettiniz, bundan sonraki süreçte de yanımızda olacağınızı ifade ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bolu’dan sizlere bolca selam getirdim. Bütün teşkilatımızın ve bu programı duyan bütün hemşehrilerimizin size özlem dolu selamları var.” şeklinde konuştu.

Nasıl bir belediye vaad etti?

Demirkol, Bolu için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in tecrübelerinden yararlanmak istediğini vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“31 Mart seçimlerinde hizmet belediyeciliğinin ve örnek projelerin hep birlikte yol aldığını görmüş olacağız. Ben bu noktada sınırları içinde bulunduğumuz Üsküdar Belediyesinden ve Hilmi Başkanımızdan büyük destek bekliyorum. İnşallah seçimlerden sonra kardeş belediye olarak Üsküdar’dan ve tecrübeleri ile gurur duyduğumuz Hilmi Başkanımızdan Bolu’nun daha güzel bir şehir olması için istifade edeceğiz.

“Boluluyum diye gururla gezeceksiniz”

31 Mart’ta İstanbul ile beraber, ilçelerimizle beraber, Bolumuzla beraber sevince gark olacağımız ve hizmet belediyeciliği ile Bolumuzu kavuşturacağımız ve sizlerin de Boluyla ilgili yerlerde olan bu yönetimin sıkıntısının rahatsızlığını hissetmeyeceğiniz bir belediye vadediyoruz. Bütün Boluların Türkiye’nin dört bir yanında Boluluyum diye gururla gezdiği, yalnız projelerin konuşulduğu, örnek projelerle tüm Türkiye’ye örnek olacak bir belediyeciliğe hazır mıyız? Bugün burada bulunan bütün misafirlerimizi 31 Marttan sonra Bolu’da ağırlamak istiyoruz.”

Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen programa Bolu Dernekler Platformu üyeleri ve Bolulular yoğun ilgi gösterdi.