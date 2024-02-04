Bolu 1. Amatör Lig'de 12. hafta sonuçları: Zirve yarışı kızıştı!

Bolu 1. Amatör Lig, 12. hafta maçlarıyla futbolseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. A ve B Grupları'nda gerçekleşen kıyasıya mücadeleler, bol gollü karşılaşmaları beraberinde getirdi. İşte haftanın öne çıkanları ve maç sonuçlarına dair tüm detaylar.
Aladağspor’dan emin adımlar
A Grubu lideri Aladağspor, Bolu 14 FK ile yaptığı maçta sahadan 9-2 gibi ezici bir skorla galip ayrılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdi. Aladağspor bu galibiyetle puanını 34'e yükselterek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.
Dörtdivanspor'dan gol şov
A Grubu'nun iddialı takımlarından Dörtdivanspor, Yumrukayaspor karşısında adeta gol yağmuru başlattı ve maçı 7-0 kazanarak puanını 28'e çıkardı. Bu galibiyetle Dörtdivanspor, grup sıralamasında ikinci sırayı sağlamlaştırdı ve guruptan çıkma iddialarını güçlendirdi.
Sebenspor zirve takibini sürdürüyor
Sebenspor, Kındıraspor ile kendi sahasında yaptığı mücadeleden 3-1 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Bu sonuçla Sebenspor, puanını 28'e yükseltti ve ligin üst sıralarında kalmaya devam etti.
B Grubu'nda sürpriz galibiyet
B Grubu'nda haftanın sürprizi, lider Bolu Yıldızspor'u 2-1 mağlup eden Özel İdare Köroğluspor'dan geldi. Maç boyunca yaşanan çekişmeli mücadele sonucunda Özel İdare Köroğluspor, zorlu rakibini yenerek dikkatleri üzerine çekti.
Gol dolu bir hafta
Bolu 1. Amatör Lig'de 12. hafta, toplam 36 golün atıldığı, heyecan ve rekabetin eksik olmadığı maçlara sahne oldu. Her iki grupta da takımların gösterdiği performans, ligin sonraki haftaları için de büyük bir heyecan vaat etti.
12.Haftanın maç skorları
Sebenspor 3-1 Kındıraspor
Taşkestispor 4-2 Kıbrıscıkspor
Bolu 14 FK 2-9 Gls Grup Aladağspor
Dörtdivanspor 7-0 Yumrukayaspor
Göynük İdman Yurdu 0-3 Elvan İnş. Kızıkspor (Hük)
Bolu Yıldızspor 1-2 Özel İdare Köroğluspor
Karacasu 2011 0-2 Yeniçağaspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.