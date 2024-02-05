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Dehşet veren kazada polis ekipleri ile vatandaş birbirine girdi

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Bolu’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Dehşet veren kazada polis ekipleri ile vatandaş birbirine girdi mask
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Kaza, Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Nakkaş Cami önünde bulunan kavşakta Taner Ü. idaresindeki 14 ABT 555 plakalı otomobil ile Hamdi Umut Y. yönetimindeki 06 CMK 387 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil sürücülerinden Taner Ü.'nün alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen Taner Ü. ve yakınları ile arkadaşları polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı. Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken, Taner Ü. polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Kazada iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# otomobil, Sağlık, olay, polis

05 Şub 2024 - 09:16 Bolu- Güncel

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